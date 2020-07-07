Какие лекарства взять в отпуск с детьми: составляем список

Отдыха на летних курортах ждут все. Для маленьких путешественников это самое настоящее приключение, наполненное яркими впечатлениями. Однако поездку может омрачить внезапное отравление или солнечный удар. Поэтому в дорогу нужно взять аптечку, которая станет верным помощником на отдыхе.

Зачем нужна аптечка в отпуске с детьми?

Некоторые считают, что лекарства в дороге вовсе не нужны, а если они и пригодятся, то их можно купить уже на месте. Но порой события разворачиваются весьма неожиданно, и нужных средств либо нет в ближайшей аптеке, либо они вообще не продаются без рецепта. Бывают и ситуации, когда препарат нужен ночью, а рядом нет круглосуточных аптек. А если нужное лекарство все-таки удается найти, то его стоимость на курортах зачастую сильно завышена.

Причем понадобиться аптечка может в самых разных ситуациях: при ожогах, ссадинах, тепловом или солнечном ударе, отравлении или простуде. В таких случаях родителей охватывает настоящая паника. Да и впечатления от отдыха сразу будут испорчены. Если вы хотите спокойно провести долгожданный отпуск, то советуем уделить сбору аптечки особое внимание и ничего не забыть.

Лекарства в отпуск с детьми: список всего необходимого

Во время сбора чемодана в первую очередь необходимо подумать о тех препаратах, которые ребенок принимает постоянно. Также советуем взять с собой рецепт, поскольку на вокзале или на досмотре в аэропорту у проверяющих могут возникнуть вопросы. Остальные лекарства можно разделить на несколько категорий. Это очень упростит сборы и поможет ничего не забыть.

Любой ребенок после переезда на новое место проходит акклиматизацию и привыкает к новой еде. Такой процесс не всегда проходит гладко. У маленького путешественника может появиться температура или возникнуть несварение. Зная особенности организма своего ребенка, это нужно учесть и взять с собой жаропонижающие средства, препарат от кишечных расстройств и активированный уголь. Также подумайте о специальных средствах, которые помогут восстановить водный баланс в организме и нормализовать его работу в новой среде.

И какое лето без мух и комаров? Если у моря они встречаются не так часто, то в лесу или горах эти насекомые обязательно наведаются в ваше жилье. Поэтому с собой необходимо взять репелленты. Но за несколько дней до планируемой поездки стоит проверить, есть ли у ребенка аллергия на эти вещества. Для этого небольшое количество средства точечно нанесите на кожу и понаблюдайте за ее состоянием в течение часа.

В поездке к морю возьмите с собой средства для защиты кожи от солнца. В магазинах можно найти огромное количество различных кремов, однако для ребенка лучше выбрать средство со степенью защиты SPF 50. Такой крем желательно наносить каждые два часа, чтобы кожа всегда была увлажненной и не обгорела.

Также захватите и противопростудные препараты, ведь летом даже взрослые часто становятся «жертвами» коварных кондиционеров. Положите в аптечку электронный градусник, спреи от боли в горле, капли от заложенности носа и средство, применяемое при отите.

В дороге ребенку можно дать таблетки от укачивания. Так переезд пройдет спокойно и комфортно, как для родителей, так и для самого малыша.

Что еще нужно учесть во время отдыха?

Чтобы отпуск прошел без инцидентов, родителям необходимо внимательно следить за детьми. Например, кишечное расстройство можно предупредить, объяснив ребенку, что морскую воду и воду из бассейна лучше не глотать. Перед едой всегда мойте руки вместе с детьми, подавая им правильный пример. Следите и за пребыванием малыша на солнце. Во-первых, на голове ребенка всегда должна быть кепка или панамка, а во-вторых, для похода на пляж лучше выбрать самое прохладное время.

Если придерживаться элементарных правил на протяжении всего отпуска, то проблем во время отдыха не возникнет, а об аптечке вы вспомните только после возвращения домой.