Цымбалюк-Романовская заявила, что ее вины в смертях Норкиной и Заграевского нет

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что никакого отношения к смертям тех, кто приходит на различные ток-шоу и выступает там в качестве экспертов, она не имеет.

Бывшая жена знаменитого советского и российского актера театра и кино Армена Джигарханяна призналась корреспонденту Федерального агентства новостей, что не имеет никакого отношения, даже косвенного, к тому, что умирают люди, ранее якобы с ней повздорившие на телевидении.

«Что вы имеете в виду? — уточнила она. — Почему они [могли быть] мне неугодны? У меня не было конфликтов, я вообще в жизни с ними не общалась ни разу. Они приходили на передачу, что-то там говорили — то, что им сказали. У меня личных отношений не было ни с кем».

Отвечая на вопрос, в частности, о конфликте с журналисткой Юлией Норкиной во время одного из телеэфиров, Цымбалюк-Романовская отметила, что у нее не было перепалки с ней.

«Я не знала, кто эта женщина вообще и как ее зовут, — подчеркнула собеседница ФАН. — Также и про этого товарища (Сергея Заграевского. — Прим. ФАН). Может быть, это только возмездие по отношению к тем, кто меня не любит (смеется)?.. А так мне абсолютно нет никакого дела до каких-то посторонних людей, которых я не знаю».

По словам экс-генерального директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, когда ей говорят имена этих людей, она даже не может вспомнить, как они выглядят.

«Ну, я видела их на передачах, но я же не знаю, кто это, — призналась Цымбалюк-Романовская. — Там все время сидит много людей, и я их почти не знаю. Те, с кем я общаюсь, не ходят на эти программы. У меня круг общения в другом месте совершенно. Это не мои люди! И конфликтов нет, потому что я с ними просто никак не соприкасаюсь в жизни».

В ответ на предположения, что она каким-то образом связана со смертями Норкиной и Заграевского, пианистка заявила, что никак не может быть в этом смысле виноватой, потому что есть врачи, которые устанавливают — по какой причине умирает тот или иной человек.

«Но люди, когда они о ком-то говорят и как-то себя ведут, нужно просто немножко думать о возмездии, — пояснила собеседница ФАН. — О том, что есть какие-то законы. Но это не ко мне! Я не отвечаю за это. Я не Господь бог, и не распоряжаюсь такими вещами. Это только там [наверху], и надо туда обращаться. Это вопросы Вселенной!»

Цымбалюк-Романовская сказала, что догадывается, кто распускает такие слухи — есть среди журналистов те, кто ее не любит. Вот они и выдумывают подобные глупости.

«Я не обижаюсь, это их работа, — отметила пианистка. — Если бы что-то обо мне было правдой, какая-то плохая вещь, да, бы было неприятно. А если это неправда, я просто не обращаю внимания. Мало ли кто что сказал! Слушайте, у меня два высших образования, театральная деятельность, поэтому это все вообще не ко мне»!»

Ранее фанаты отреагировали на внезапную смерть художника Сергея Заграевского, частого эксперта программы Первого канала «Пусть говорят», скончавшегося в ночь на 6 июля. Сообщается, что причиной смерит стала острая сердечная недостаточность.

Интернет-пользователи сразу же провели связь с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которой Заграевский якобы был неугоден. Равно как и журналистка Юлия Норкина, ушедшая из жизни месяц назад. Позже стало известно о конфликте между ними на одной из телепередач.