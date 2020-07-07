Илья Авербух начал встречаться с 25-летней звездой сериала «Папины дочки»

Москва, 7 июля. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, которой всего 25 лет, действительно встречается с продюсером, бывшим фигуристом Ильей Авербухом, который старше нее на 22 года. Факт отношений подтвердил сам Авербух.

Напомним, что продюсер в 2007 году развелся с прежней супругой Ириной Лобачевой. Авербух старался не делать достоянием общественности свою дальнейшую личную жизнь.

Недавно в Сети появились снимки из кафе, на которых запечатлены сам фигурист и Лиза Арзамасова. Авербух заявил, что действительно встречается с актрисой.

«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда», — признался бывший фигурист.

Он обратил внимание, что его отношения не связаны с продвижением никаких шоу, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что «коллега» Арзамасовой по сериалу Мирослава Карпович стала ближе общаться с актером Павлом Прилучным, что вызвало гнев фанатов. Они посчитали ее виновницей развода Прилучного и Агаты Муцениеце. Подписчики подчеркивали, что бывшая супруга Павла им более симпатична, нежели Карпович. Сама актриса довольно спокойно отнеслась к атакам и даже угрозам поклонников. По ее мнению, вся эта шумиха в соцсетях только увеличила число ее подписчиков.