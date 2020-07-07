Чичерина: Слова Леонидова о «ленивых» жителях России — лукавство, чистый бизнес

Музыкант Максим Леонидов, выступая в эфире радио «Эхо Москвы», назвал жителей России ленивыми, равнодушными и слепо верящими пропаганде по ТВ, отметив при этом, что речи не идет о «вольнолюбивых и думающих» жителях Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мои переживания, даже не претензии, а мои горькие раздумья связаны и не с властью даже большей частью, они связаны с абсолютной дремучестью большинства жителей этой страны, — заявил Леонидов. — У меня даже язык не поворачивается это назвать народом, потому что это разобщенное какое-то население, [ … ] оно лишено информации, оно настолько лениво и равнодушно, что по привычке смотрит пропагандистское телевидение, по привычке смотрит эти каналы, программы, и оно действительно... Я не люблю это слово, поскольку оно уже избитое, я имею в виду зомбирование».

То, что сказал Максим про жителей России, — это лукавство, чистый бизнес. Он так не думает, просто он хочет денег. Многие сетуют: во время пандемии артисты бедствуют — больших концертов в регионах, на которые ходит народ, пока не будет, только корпоративы для избранных, где ждут именно таких «смельчаков»-русофобов.

Это излюбленный ход светской львицы: сказать, что «бросит горсть битого стекла на детскую площадку», или обозвать всех полных женщин и вызвать резонанс. Чем больше о них говорят, тем больше они стоят.

Настоящие мужчины проявляют себя в сражениях, а их слова стоят лишь тогда, когда за них отвечают головой.

Продажных людей нужно карать штрафами — бόльшими, чем они получают за свои выходки.

Уверена, что когда он попадет в действительно критическую ситуацию, то сразу «включит заднюю». Тогда мы все узнаем, что он — «всего лишь клоун» и очень любит березки, Путина и весь русский народ. Либо вывесит радужный флаг и будет целовать черные ноги — в зависимости от сложившейся ситуации.