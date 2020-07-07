Цеков объяснил причины беспринципного отношения США к нормам международной политики

Безответственное отношение США к нормам международного права прослеживается уже в течение многих лет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, объявившего, что Россия напрочь утратила доверие к Соединенным Штатам, которые больше не воспринимаются ею как договороспособный партнер. Он также отметил, что в последнее время американцы «демонтируют» все больше соглашений, после чего те отправляются на свалку истории. Такова была реакция дипломата на прошедшую 6 июля в онлайн-формате конференцию стран-участниц Договора по открытому небу — напомним, 21 мая стало известно о решении США выйти из ДОН.

«Должен сказать, что согласен с Рябковым на 100%, — заявил Цеков. — Американцы — ненадежные партнеры. Заключая какой бы то ни было договор, они почему-то считают, что должны быть в нем самыми «главными», и, в частности, оставляют за собой право в любой момент отказаться от выполнения его положений».

Сенатор добавил, что Соединенные Штаты используют сам факт наличия международных соглашений с той или иной страной как предлог для шантажа: если политика партнера перестает устраивать США, «старший товарищ» тут же обвиняет его в нарушении договоренностей.

«И они поступают так не только с Россией, — продолжил парламентарий. — Оскорблениям подвергаются практически все страны мирового сообщества: таким образом, американскую внешнюю политику лучше всего описывает крылатое выражение «сила есть — ума не надо». Соединенные Штаты думают, что мир, завороженный их мощью, встанет по стойке «смирно» и будет послушно исполнять все положения заключенных с ними договоров, в то время как они сами могут на них спокойно плевать».

Собеседник ФАН объяснил, почему такое прямое и честное заявление российский МИД сделал только сейчас, хотя беспринципное отношение Госдепа к нормам международной политики прослеживалось много раньше. По его словам, благодатная почва, на которую могли бы упасть эти слова, появилась совершенно недавно.

«Каждому овощу свой черед, — убежден Цеков. — Ситуация в мире созрела до того, чтобы так о ней говорить — раньше такой возможности не было, поскольку другие государства нас бы не поддержали. Но сегодня у многих открыты глаза: они также видят, что США не соблюдают заключенных с ними соглашений, и начали прислушиваться к словам российских дипломатов».

Сенатор выразил надежду, что когда-нибудь настанет время, когда Россия и Соединенные Штаты смогут доверять друг другу.