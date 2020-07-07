Фракция ЛДПР больше месяца назад предложила снизить до 75 лет возраст для начисления надбавки к пенсии — этот законопроект аналогичен нынешней инициативе «Справедливой России». Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы предложение о дополнительных выплатах пенсионерам. Парламентарии предлагают снизить до 75 лет возраст, с которого пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату.

«Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около пяти тысяч рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии», — сказал Миронов.

В соответствии с действующим законодательством, в 2020 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686,25 рубля в месяц. Граждане старше 80 лет получают эту выплату в двойном размере: 11,3 тысячи рублей.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что фракция ЛДПР — депутат является заместителем ее руководителя — еще полтора месяца назад предлагала снизить возраст получения повышенной фиксированной выплаты до 75 лет.

«Сегодня граждане старше 80 лет получают повышенную фиксированную выплату к пенсии. Фракция ЛДПР больше месяца назад соответствующий законопроект внесла и предложила выплачивать [повышенную фиксированную выплату] тем, кто старше 75 лет. Спустя полтора месяца с подобной инициативой выступила «Справедливая Россия. Чем она отличается от нашего законопроекта, мне сказать сложно. В любом случае, мы поддерживаем инициативу, чтобы выплачивали с 75 лет», — сказал Ярослав Нилов в комментарии ФАН.

Правительство в мае 2020 года не поддержало инициативу. Кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект о снижении до 75 лет возраста для начисления надбавки к пенсии. В документе отмечалось, что предлагаемые изменения приведут к дополнительным расходам, которые в федеральном бюджете и бюджете ПФР на 2020 год пока не предусмотрены.

Нилов рассказал, что законопроект ЛДПР уже был разослан в регионы. Депутат по-прежнему поддерживает идею начислять набавку к пенсии не с 80 лет, а с 75.