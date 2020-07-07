Правительство РФ выделит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Москва, 7 июля. Правительство России продлило выплату гражданам повышенного пособия по безработице. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти цели выделят 13,5 млрд рублей. Глава правительства отметил, что президент России Владимир Путин ранее подписал постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого люди, оставшиеся без работы, смогут получать повышенный размер пособия.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей», — подчеркнул Михаил Мишустин.

В постановлении кабмина говорится, что минимальный размер пособия по безработице составит 4,5 тысячи рублей. Эту сумму будут выплачивать гражданам до конца лета. Затем размер минимального пособия снизится до полутора тысяч. Также, согласно решению правительства, россияне, которые потеряли работу с 1 марта текущего года, будут получать максимальную сумму пособия по безработице. Ее размер составит 12 130 рублей.

Также до конца лета граждане смогут получить выплаты в три тысячи рублей на детей, чьи родители потеряли работу с начала марта.