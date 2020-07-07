Стиллавин назвал инфантильностью попытки Ефремова оправдать себя за смертельное ДТП

Москва, 7 июля. Попытки российского актера Михаила Ефремова оправдаться в ситуации со смертельным ДТП выглядят инфантильно и нелогично. Об этом рассказал радиоведущий Сергей Стиллавин.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что в аварии участвовал автомобиль артиста, при этом сам Ефремов не признает свою вину. В следующем заявлении сторона защиты заявила, что собрала «достаточное» количество доказательств невиновности Ефремова.

Как пишет издание «Слово и дело», Стиллавин выразил готовность ознакомиться с этими доказательствами, которых «достаточно».

«Я говорю как обыватель, не как юрист, у меня нет юридического образования и опыта в подобных делах. Но рассматривается вина человека, которая является общеочевидной», — сказал он.

Он уточнил, что адвокат в этом случае исполняет свою работу, а вот у Ефремова есть выбор.

«Профессиональная обязанность адвоката — любыми способами сократить наказание для своего подзащитного», — сказал он.

По мнению радиоведущего, Ефремов может сесть в тюрьму и понести заслуженное наказание.

«Либо вернуться на свободу с чистой совестью или при помощи каких-то маневров показать обществу, что всеми четырьмя конечностями он артачится и сопротивляется от ответственности, которая, по тем данным, которые пока что у нас есть, на нем лежит», — добавил он.

Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Представители общественности и коллеги актера осудили его действия, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Кроме того, многие общественные деятели и политики выражают уверенность, что артист должен понести наказание по всей строгости закона. Так, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина Ефремова куда серьезнее, чем совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом. Он обратил внимание, что актер не только попал в аварию, но и сделал все возможное для ее совершения, употребляя алкоголь и наркотики.