Астролог Богданов объяснил опасность заключения браков в День семьи, любви и верности

Москва, 7 июля. Астролог Павсекакий Богданов предостерег россиян от заключения любовных союзов в День семьи, любви и верности, который традиционно отмечается в России 8 июля. Для людей этот праздник является символом светлых чувств, однако звезды говорят об опасности таких отношений.

При этом Богданов подчеркнул, что вера людей в светлую энергетику праздника может оказаться сильнее, чем расположение звезд на небе.

«Союзы, заключенные в этот день в 2020 году, не способствуют долгосрочному браку и счастливой личной жизни. Но люди считают этот день святым хранителем семьи», — пояснил астролог.

Эксперт обратил внимание на то, что люди, которые все же решатся вступить в союз в этот день, должны помнить, что их отношения просуществуют не дольше трех лет. Однако звезды могут ошибаться, передает Nation News.

«Риски, исходя из натальной карты и гороскопа, очень правдоподобны. Но побеждает другое. Побеждает праздник, святые, которые покровительствуют этому дню», — отметил Богданов.

Не стоит опасаться за свое будущее тем, кто состоит в отношениях уже долгое время. Для таких пар прогноз на 8 июля достаточно благоприятный. Астролог подчеркнул, что заключенный в этот день брак будет длительным и благополучным.