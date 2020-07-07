Климов рассказал о попытке США «атаковать» российский суверенитет через культуру

Ни одна суверенная страна в мире не должна позволять Вашингтону заниматься у себя американской пропагандой. Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Андрей Климов.

Такова была реакция собеседника ФАН на намерение Госдепартамента США профинансировать распространение ценностей американской культуры в России. Как пишет RT, речь идет о разъяснении россиянам особенностей американской истории, культуры и политики. На подобную инициативу ведомство готово выделить до 350 тысяч долларов.

Реализаций программы займется посольство США в Москве. В частности, предлагается привлечь учеников российских школ к изучению истории российско-американских отношений. Они займутся созданием сайтов, приложений, AR- или VR-платформ. Таким образом, школьники получат «более широкое понимание истории США», а также смогут найти «общие ценности» и изучить английский язык. Бюджет проекта составляет 50 тысяч долларов.

Вторая часть программы касается технической и логистической поддержки американской программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»). Россиянам будет дано разъяснение особенностей американской культуры и внешней политики. На реализацию инициативы ведомство готово выделить до 300 тысяч долларов.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что о подобной угрозе для России комиссия по защите государственного суверенитета предупреждала еще год назад.

«Тогда многие посмеивались, рассуждая, что не может быть угрозы со стороны США для российской духовной жизни, культуры и образования. Не всем казалось, что мы правы. Поэтому мы решили значительно серьезнее обсудить эту опасность. Во второй половине года планируется провести заседание комиссии, которое будет посвящено нашему суверенитету с точки зрения защиты культуры и образования. Однако не успели мы обнародовать это предложение вчера, как тут же началась новая информационная волна Госдепа о его намерениях продвигать американскую культуру», — рассказал Климов в беседе с ФАН.

При этом сенатор заметил, что суммы, которые власти США выделяют на подобные инициативы, «мизерные». Однако в России все прекрасно понимают, для чего это делается.

«Забивается определенный проект, а под него выделяются деньги по белому, то есть эти средства всем видны. Но в итоге, выделяя 350 тысяч долларов, США еще финансируют программу из скрытых источников. Американская затея по продвижению собственных ценностей превращается в попытку очень серьезно атаковать российский суверенитет, а именно нашу духовно-культурную составляющую. Подразумевается, что США сами ознакомят российскую молодежь с американкой культурой и историей. Подтекст такой: «Вам тут все некорректно говорят, а мы на наши деньги все правильно расскажем». Сразу возникает несколько вопросов: зачем тратить деньги американских налогоплательщиков, чтобы в одной из 200 стран мира что-то такое рассказывать? Почему это нужно делать напрямую, обращаясь к нашим детям и подросткам?» — задался вопросом политик.

Если бы Белый дом хотел «обелить» образ США, который пошатнулся после волны уличных беспорядков, то пусть они сначала меняют отношение к темнокожему населению, говорит собеседник ФАН.

«К тому же Вашингтону нужно что-то делать с вакханалией по сносу памятников в стране. В таком случае отношение к США изменится. Однако ни одна суверенная страна в мире не должна позволять Вашингтону заниматься американской пропагандой. У нас есть собственная система образования, плюрализм мнений, а также свои представления о добре и зле. Россия будет решать эти вопросы самостоятельно», — добавил Климов.

Ранее Агентство США по международному развитию выступало с намерениями «улучшить» правовые, нормативные и экономические условия в сфере СМИ Сербии. С этой целью ведомство выделило необходимые средства. Предполагалось, что проект затронет не только журналистов и владельцев медиа, но и тех, кто выступает за свободу печати. Сюда относят маркетинговые компании, PR-агентства, а государственные органы Сербии, которые осуществляют регулирующую функцию.