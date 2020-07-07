Немецкие СМИ заявили, что вымирание среднего класса в США грозит стране катастрофой

Москва, 7 июля. Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Ангус Дитон и американский экономист Энн Кейнс пришли к выводу, что Соединенные Штаты приближаются к катастрофе. Средний класс находится в отчаянии и постепенно вымирает.

Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на Дитона и Кейнса, на данный момент можно говорить не только об экономическом упадке в Соединенных Штатах, но и о сотнях тысяч жертв среди населения этой страны. Дело в том, что в последнее время смертность в США имеет серьезную склонность к повышению. На это есть три основные причины: всплеск самоубийств, алкоголизм и наркомания.

Главным пострадавшим в данной ситуации стал средний класс, или белые граждане США без оконченного высшего образования. Согласно проведенным исследованиям, практически во всех развитых странах смертность в возрасте между 45 и 54 годами сокращается. Однако в США она лишь растет, даже по сравнению с 90-ми годами прошлого века.

Как заметили исследователи, возросшую смертность вполне можно связать с опиоидным кризисом, однако дело не только в нем. Наркотический бум был порожден экономическими причинами и отчаянием, с которым приходится мириться американцам.

«В обществе распространяется отчаяние. Это дало возможности сбыта фармацевтической продукции», – объяснили специалисты.

Пессимистические настроения американцев вполне можно понять – если учитывать инфляцию, то доходы небогатых слоев населения не росли уже половину века. Что же касается белых мужчин без высшего образования, то они потеряли 13% процентов покупательной способности за период с 1979 по 2017 год. На ситуацию очень серьезно влияет роботизация производства и перенос многих заводов в страны с низкой стоимостью рабочей силы.

Однако руководство США на данный момент более озабочено расширением своего влияния, чем проблемами белых рабочих. Как сообщалось ранее, Госдеп США профинансирует продвижение американской культуры в России.