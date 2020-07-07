Фанаты возмутились романтической фотосессией в лесу воссоединившихся Самойловой и Джигана

Москва, 7 июля. Модель Оксана Самойлова, которая не так давно объявила о разрыве с рэпером Джиганом, устроила необычную семейную фотосессию в лесу в честь воссоединения с мужем. Снимок мать четверых детей опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Поклонники до сих пор не могут успокоиться и обсуждают, что же на самом деле произошло между супругами. Одни считают, что развод был фейковым, а спектакль со скандалами и ссорами Джиган и Самойлова разыграли специально ради пиара. Но некоторые верят паре и утверждают, что в их семейной жизни закончилась темная полоса.

Джиган и его супруга опубликовали в своих соцсетях практически одновременно новые фотографии, на которых запечатлена вся семья. На снимке отсутствует лишь младший наследник — пятимесячный Давид. На одной из публикаций Самойлова и Джиган стоят в обнимку и кажется, что они вот-вот поцелуются.

«Пару дней назад мы были в очень классном месте. Я туда года два доехать хотела, но не складывалось. А тут неожиданно и фотограф свободен был, и мы, и погода шикарная», — подписала Самойлова романтический пост.

Многие фолловеры были возмущены и обратились к кумиру с просьбой объяснить ситуацию. Некоторые подписчики не упустили возможность уколоть Самойлову и Джигана, сравнив второго с животными на снимке — оленями.

«Ой, вы и своего взяли», — иронично написал один из подписчиков. «Фото шикарные! Но вот зачем писать, что вы разводится собираетесь?! Пишите, что помирились — такой шикарной жизни сами вы себе позволить не сможете!» — упрекнула diana.ten.5667. «Ладно, все поняли, что вам плевать на своих подписчиков, но дети, вы же для них тоже пример», — возмущенно добавила ya_bagi. «Зачем надо было бередить сердца людей? Я искренне верю, что 50% подписчиков очень сильно за вас переживали», — отметила su.zan8337.

Ранее сообщалось, что модель Оксана Самойлова решилась на смену имиджа после неудавшегося развода с рэпером Джиганом. На кадрах супруга скандального артиста позирует в салоне красоты, любуясь своей свежей стрижкой.