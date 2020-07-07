Военный эксперт предрек Киеву потерю государственности в случае попытки «обуздать Россию»

Попытка Украины «обуздать Россию» закончится закономерным итогом — потерей украинской государственности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Поставки американских катеров

Благодаря поставкам американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море. С таким заявлением выступил командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI — всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту — более эффективными для этого региона», — заявил Неижпапа.

По его мнению, катера Mark VI — универсальная платформа, которую можно применять как для патрулирования, так и для высадки диверсионных групп. В то же время Неижпапа признал, что «самое главное — уметь профессионально их использовать».

Потеря государственности

Как отметил Сергей Простаков, полное громких заявлений интервью командующего украинским флотом показывает, насколько деградировала страна в военно-политическом и военно-промышленном плане. А стратегического мышления в словах Неижпапы и вовсе нет.

«Примечательно, что все свои надежды Украина связывает исключительно с иностранным вмешательством и участием. Киевское руководство озабочено лишь тем, чтобы подороже продать свою мнимую роль щита перед «российской агрессией». Ни одного значимого политического решения на международной арене или даже внутри Украины ее власть без одобрения Запада принять не может», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, финансы, оружие, даже управленцев для госаппарата страна получает из-за рубежа, полностью лишившись надежд делать что-то самостоятельно. Имевшая мощное судостроение страна оказалась неспособной производить даже подобные американским катерам корабли, так как для руководства важнее финансовые махинации, а не собственное производство.

«Угрозы для России в Азовском море, создание которых после принятия американских катеров на вооружение пообещал Неижпапа, и вовсе выглядят лишь громкими словами для внутреннего потребления. Безусловно, украинский флот способен проводить провокации с возможными международными последствиями, подобные Керченской. Однако они могут стоить слишком дорого для не имеющей никаких военных козырей страны. В условиях полного российского превосходства в силах любая провокация, попытка «обуздать Россию» закончится закономерным итогом — потерей украинской государственности», — заключил Сергей Простаков.

25 ноября 2018 года три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и их экипажи (24 моряка) задержали. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Ранее появилась информация, что США передадут Украине оборудование более чем на 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. В ДНР считают, что это может обострить ситуацию в регионе.