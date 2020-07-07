Мадонна опубликовала полуобнаженную фотографию с костылем

Вашингтон, 7 июля. Американская певица Мадонна сфотографировалась топлес с костылем и выложила снимок в социальной сети. Фото появилось в Instagram.

Как пишут средства массовой информации, Мадонна известна своими провокационными поступками, дерзкими нарядами и любовью демонстрировать свои достоинства. Как считают поклонники, все это есть в снимке, которым звезда поделилась в Сети. Певица опубликовала фотографию, сделанную в ванной комнате. На изображении Мадонна позирует топлес, лишь немного прикрывая грудь руками. Из одежды на знаменитой певице лишь шляпа и трусы. Она стоит, опираясь на костыль.

«У каждого есть костыль», — подписала свою фотографию звезда.

Напомним, весной 2020 года Мадонна перенесла операцию на колено — ей удалили хрящ. Сейчас исполнительница проходит период восстановления и вынуждена передвигаться при помощи опоры.

Фотография шокировала поклонников. Мнения поклонников в оценке фотографии разделились. Часть фанатов попытались пристыдить 61-летнюю певицу и призвали одеться. Основная часть поклонников похвалила Мадонну за смелость и стройную фигуру.

«Ее тело лучше, чем у большинства женщин. Мадонна, выглядишь потрясающе!» — написали ей комплименты. «От этой фотографии у меня перехватило дыхание», — добавили пользователи.

Ранее Мадонна рассказала фанатам, что переболела коронавирусом. Исполнительница опубликовала видео, в котором сообщила о недавно пройденном тесте. По словам 61-летней артистки, у нее уже есть антитела к коронавирусу, а, значит, болезнь прошла бессимптомно.