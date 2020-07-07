Фанаты связали Цымбалюк-Романовскую со смертями Заграевского и Норкиной

Москва, 7 июля. Поклонники телевизионной программы «Пусть говорят» пребывают в шоке после недавней смерти эксперта этой передачи, художника Сергея Заграевского. По мнению некоторых фанатов, кончина художника заставляет задуматься о уже цепочке смертей известных персон.

Читатели подчеркивают, что художник умер от острой сердечной недостаточности, но на сердце до этого не было жалоб. Он всегда был активным, бодрым, поэтому яркого эксперта часто приглашали на телевидение.

По одной из теорий интернет-пользователей, почему-то умирают медийные личности, которые неугодны окружению Виталины Цымбалюк-Романовской. Заграевский мог «поддеть» такого рода людей.

Читатели вспомнили и о смерти ведущей Юлии Норкиной, чьи отношения с бывшей женой Армена Джигарханяна нельзя было назвать нормальными. Норкина тогда в жесткой форме затупилась за советскую актрису Тамару Семину, которую оскорбляла Цымбалюк-Романовская.

«Сначала Норкина, теперь — Заграевский. Почему так несправедливо?» — не понимают читатели.

Напомним, что художник Сергей Заграевский умер в ночь на 6 июля на 56-м году жизни. После смерти стали массово распространяться слухи о бедственном положении эксперта перед кончиной. Финансовое положение художника прокомментировал бывший журналист Денис Сорокин. Он объяснил, почему сам эксперт ранее жаловался на отсутствие доходов, пишет «Дни.ру».