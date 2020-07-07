Военный эксперт объяснил, почему российский ЗРК С-500 «Прометей» испугал Польшу

Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» — сугубо оборонительная система и не понятно, как она может угрожать польской общественности, заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

Ранее польская газета Interia сообщила, что общественность Польши всерьез обеспокоилась появлением у России новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», аналогов которому пока не создано в мире.

Автор материала ссылается на слова главкома воздушно-космических сил России Сергея Суровикина. Генерал отмечал, что ракеты С-500 способны уничтожать не только гиперзвуковое оружие, но и цели, находящиеся на низкой околоземной орбите (вражеские спутники). Сами системы появятся на вооружении армии РФ уже через пять лет и, по мнению многих польских политиков и общественных деятелей, будут якобы представлять угрозу для мировой общественности.

Некоторые читатели в свою очередь заявили, что власти Польши намерено запугивают население мнимой российской угрозой, упрашивая США «зайти на территорию страны», вынуждая тем самым нервничать Москву. По словам профессора академии военных наук, старшего научного сотрудника Центра политических исследований России Вадима Козюлина, «С-500 не может представлять угрозу для НАТО или США, так как это сугубо оборонительная система».

«Но вообще, тема российской угрозы — это удобный, накатанный путь, по которому ездят в Европе все, кому не лень: политики, военные, журналисты и общественники. Я вижу только в этом смысл (выхода статьи — Прим. ФАН). Информационный повод возник, поэтому старую шарманку снова заводят и начинают обвинять Россию. Можно также предположить, что эта статья — лишь часть целого комплекса материалов, направленных на дискредитацию ЗРК в будущем, когда Россия начнет поставлять С-500 на экспорт. Хотя в материале не говорится, что он плох, там наоборот, говорится, что он хорош. Кроме того, характеристики комплекса не известны, но почву можно готовить уже сейчас», — говорит эксперт.

Другими словами, уже сегодня польские политики и проплаченные журналисты могут сообщать о якобы угрозе, которую в себе таит С-500 для воздушных сил США и НАТО, и отмечать, что в свою очередь американские Patriot — это «мирные», «защитные» системы.

«Таким образом Польша настроена на то, чтобы увеличить американское присутствие у себя, не позволить читателю забыть, что есть существует страшная угроза (Россия — Прим. ФАН), хотя, как оборонительный комплекс может угрожать? Тем самым формируется общественное мнение для того, чтобы американцы увеличили количество своих солдат в Польше, чтобы выводимые из Германии части переехали на ее территорию. Для многих польских политиков — это важно, это приподнимает их статус как партнеров США, это также позволяет обозначить Польшу как союзника Соединенных Штатов. Не исключено, что может быть и заказ на подобного рода публикации», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, С-500 «Прометей» относят к новому поколению зенитно-ракетных систем класса «земля — воздух». Он представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.