Ковитиди отреагировала на новую «миротворческую» инициативу Киева по Донбассу

Российский политик, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отреагировала на новую «миротворческую» инициативу Украины по Донбассу. Ранее из Киева прозвучало заявление, что Украина рассматривает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, поскольку эта организация имеет соответствующий мандат. Об этом рассказал вице-премьер правительства Украины, министр по вопросам реинтеграции так называемых «временно оккупированных территорий» Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. По словам Резникова, вариант введения миротворцев от ОБСЕ не имеет прецедентов, но юридически это возможно.

О незаконности любых действий на территории Донбасса, противоречащих Минским соглашениям, напомнила член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По мнению сенатора от Крыма, Украине пора отказаться от опасных фантазий и приступить к реальному исполнению решений «Минска-2».

«Одностороннее введение на территорию Донбасса вооруженного контингента, в том числе ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), противоречит Минским соглашениям, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сегодня альтернативы «Минску-2» нет. Никаких иных правовых инструментов для прекращения кровопролитной войны в Донбассе просто не существует».

Все попытки спекуляций Киева на эту тему ни к чему, кроме нового кровопролития, не приведут, предупредила сенатор от Крыма.

«Вся ответственность за гибель мирных жителей Донбасса и военнослужащих обоих противоборствующих сторон лежит на украинской власти и на их зарубежных кураторах. Украине необходимо спешно приступить к реальному исполнению Минских соглашений, являющихся эффективной основой для прекращения вооруженного конфликта в Донбассе», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Украина неоднократно предлагала ввести в Донбасс миротворческие силы, в том числе контингент ООН. При этом Киев требует предоставления миротворцам широких полномочий и права размещаться на всей территории Донбасса, вплоть до границ России.

Комментируя киевские «миротворческие инициативы», президент России Владимир Путин отмечал, что миссия ООН должна работать только на линии соприкосновения, обеспечивая безопасность сотрудников ОБСЕ.

Внутриукраинский конфликт на юго-востоке страны продолжается с 2014 года. Его жертвами стали около 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения. Количество беженцев по разным оценкам достигает полутора миллиона человек.