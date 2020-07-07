Сын Ефремова вместе с возлюбленной сбежал на Алтай

Москва, 7 июля. Актер театра и кино Никита Ефремов отправился на Алтай. Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, рассказал о своем отдыхе поклонникам в социальной сети Instagram.

Ефремов ездит на Алтай уже второй раз за два года, и для него республика является местом силы. Как пишет сам артист, суровый и дикий воздух Алтая сбрасывает «всю городскую шелуху, все наносное, ненужное», и человек не может спрятаться от себя.

«Первые пару дней по инерции в соцсетях, новостях и т. п., затем телефон используется только как фотоаппарат. И вообще, чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе», — написал 32-летний актер.

В следующей публикации артист рассказал о местах, которые ему удалось увидеть вместе со своей возлюбленной, телеведущей Марией Иваковой. Пара начала свое путешествие с Телецкого озера.

Семья Ефремова переживает не лучшие моменты — в начале июня 56-летний артист устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Сейчас Михаил Ефремов помещен под домашний арест и ждет решения по его делу, пишет Infox.ru.

Родственники жертвы автомобильной аварии не хотят идти на мировую с артистом и требуют справедливого наказания, указала Deita.ru. Многие эксперты поддерживают их решение, в частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен «должен сидеть в тюрьме, потому что он убийца».