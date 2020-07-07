Военный эксперт ответил на репетицию «ракетного ливня» США в Крыму

Москва, 7 июля. Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ способны отразить любой удар противника. Об этом заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

Ранее дальние стратегические бомбардировщики B-1B Lancer имитировали атаку на Черноморский флот ВМФ РФ у берегов Крымского полуострова. При этом позднее американская пресса назвала провокацию «блестящей операцией», которая в очередной раз подтверждает, что Россия может столкнуться с «ракетным ливнем» ВВС США.

Бижев отметил, что на вооружении у российских войск находятся зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, которые способны справиться с любой угрозой. Данные комплексы способны поражать цели на расстоянии 650–700 километров. По его словам, российские военные готовы отразить любой ракетный удар с моря или воздуха, передает «Царьград».

Бижев также добавил, что в Крыму создана современная группировка ПВО, которая надежно защищает полуостров от «ракетного ливня». Он также добавил, что у «тучи», из которой прольется такой «ливень», возникнут серьезные проблемы».

По его словам, в российских ПВО американские бомбардировщики B-1B Lancer называют «летающими коровами». Бижев напомнил, что эти бомбардировщики разработаны в 70-е годы, поэтому изучались курсантами ПВО еще во времена СССР. Данный тип самолетов легко перехватываются российскими зенитными ракетными комплексами, поэтому они не представляют серьезной угрозы.