Замминистра информации ДНР: Воссоединения с Россией хочет и часть Украины

Партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, обнародовала свою программу, в которой говорится о необходимости провести в России референдумы о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Я эту инициативу оцениваю, конечно же, позитивно. Собственно говоря, мы тут все и собрались для этого.

Народ Донбасса желает войти в состав России — историческая справедливость должна восторжествовать. Люди хотят жить в адекватном государстве. В конце концов, это нужно для того, чтобы объединиться, потому что нас когда-то разъединили.

Я думаю, кстати, что не только народ Донбасса этого хочет, но и юго-восточные, а также центральные области Украины. Просто они боятся об этом заявлять. Более половины жителей Украины — люди с русской идентичностью, с русским сознанием.

Я верю в то, что рано или поздно это произойдет. И не только возвращение в состав России Донбасса, но и большей части Украины. По-другому просто и быть не может.

Историческая справедливость должна придти к своему логическому знаменателю — это мое мнение, я в этом убежден. И я не просто так хочу, я уверен, что так и будет, что это произойдет, причем уже в ближайшие годы.

Я верю и в то, что Советский Союз, хотя бы в части своих территорий, восстановится уже в рамках Новой России. И это не просто мое пожелание, потому что я так хочу. Я уверен, что это произойдет!

Что же касается референдума, как он пройдет и не попытаются ли «пятая» и «шестая» колонны раскачать некое протестное голосование — то тут судить очень сложно. Понятно, что наши противники будут действовать максимально, по всем направлениям. Будут пытаться разрушить любую позитивную инициативу. Это естественный процесс: на то они и наши враги. Но мы должны идти своим путем, должны делать то, что должны — а там будет, как будет.

История всех рассудит и все расставит по своим местам.