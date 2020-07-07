Зеленый свет для СП-2 подтвердил готовность Европы к миру без лидерства США

Странные вещи творятся сегодня в «единой Европе».

Крупнейшие банки Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Испании решили создать к 2022 году собственную систему финансовых платежей, поскольку SWIFT подконтролен американцам, а те в любой момент могут выставить свои санкции.

Голландский суд начал рассматривать версию о возможной причастности властей Украины к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году — и шести лет не прошло, надо же, с чего бы это вдруг?

Германия заявляет: «Северному потоку — 2» — быть, несмотря на любые санкции Вашингтона, настоящие и будущие. При этом бундесканцлерин Ангела Меркель демонстративно отказывается приехать в США на сентябрьский саммит «Большой семерки» и призывает «готовиться к миру без американского лидерства».

Наконец, Датское энергетическое агентство (вот уж совсем не ждали, даже после заявки Дональда Трампа на покупку Гренландии) позволило работать в своих территориальных водах трубоукладчикам с якорным позиционированием.

Последнее, кстати, означает, что две нитки «Северного потока — 2», скорее всего, будут достроены до конца 2020 года. С возможным параллельным выключением из транзитной схемы большей части украинской ГТС, а также газопровода «Ямал—Европа», идущего через Белоруссию и Польшу (его как раз поставили с 6 по 11 июля на плановый ремонт, но он вполне может затянуться и превратиться в капитальный).

Таким образом, Германия превратится в крупнейший газовый хаб Европы и будет получать дополнительные деньги от распределения российского голубого золота через свою территорию. Ничего личного, только бизнес…

Хотя, по большому счету, дело тут, конечно, не в деньгах как таковых — дело как раз в «мире без американского лидерства». Оставайся таковое в наличии — конечно, покупали бы немцы и прочие датчане дорогущий американский сланцевый газ с «молекулами свободы и демократии», отвергая российский «тоталитарный». Как миленькие покупали бы.

Но раз лидерства нет, раз «Акела промахнулся», то в силу вступают уже законы конкуренции. Тем более что под американским «ядерным зонтиком безопасности», все более дырявым, немцам, да и европейцам вообще (не «цэевропейцам», а настоящим, западным европейцам, из числа бывших колонизаторов мира, список — см. выше) с каждым днем становится менее уютно.

Платить за этот некогда обязательный, не подлежащий обсуждению «гаджет» им все в большей мере не хочется и не можется… Путин, что ли, нападет? Как говорится, не с их счастьем!

Да и предложения из Кремля поступают совсем другого рода: о восстановлении сотрудничества, снятии взаимных санкций и реализации совместных проектов, в том числе инфраструктурных, восстановлении мира на Украине и на «Большом Ближнем Востоке», и так далее, и тому подобное. Тут уж газ как бы сам собой прилагается… Вновь пошли разговоры о «Европе от Лиссабона до Владивостока» — в том числе как о самой реальной альтернативе «Китаю от Шанхая до Лиссабона».

То есть в Европе после королевского «Брекзита» Елизаветы II и принятия поправок в российскую Конституцию, похоже, осознали ситуацию и грозящие перспективы, вследствие чего начали если не искать, то хотя бы приглядывать для себя новое место в мире. Так сказать, оценить перспективы по смене глобального позиционирования.

С одной стороны, Америка не может позволить себе политически потерять Германию, а вместе с ней — и ЕС в целом. С другой стороны, подобные «дерзости» в исполнении Берлина и других столиц «старой Европы» могут сподвигнуть Вашингтон на более резкие и жесткие действия против своих «союзников». Наконец, с третьей стороны, сейчас, накануне президентских выборов в США, любая дискредитация Трампа — а перечисленные выше демарши — это как раз дискредитация нынешнего хозяина Белого дома — на руку всем его оппонентам: от «глубинного государства» до Пекина.

Так что бундесканцлерин и Ко, по большому «гамбургскому счету», ничем не рискуют, а в полной мере следуют «золотому правилу» большого бизнеса, согласно которому всегда нужно ориентироваться на оптимальное соотношение возможных прибылей к реальным рискам. Как можно видеть, политики это тоже касается.