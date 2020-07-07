Эксперт назвал сроки восстановления экономики России

Предпринимаемые руководством России меры по сдерживанию инфляции, поддержанию различных секторов экономики во время эпидемии вполне себя оправдывают. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Стабильность экономики РФ
Японский финансист Юсукэ Оцубо рассказал об удивительной стабильности российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Он считает, что «корона-шок» стал для России не таким уж и страшным.
По его мнению, различные эксперты ожидали, что удар по экономике России будет куда более сильным. В этом деле также поспособствовала «закалка» от западных санкций. Пусть падение нефти и затормозило экономический рост страны, но не смогло спровоцировать остановку российского экспорта. При этом не вызвало оно и других серьезных последствий.
Японский эксперт заметил, что Россия уже не так сильно зависит от нефти. Она создала мощный производственный потенциал за периоды предыдущих кризисов.
«Уже в июне, как только экономическая активность в стране была частично восстановлена, по сравнению с апрелем-маем ожидается существенный прирост позитивной динамики. Она может практически свести на нет предыдущие потери», — пишет Оцубо.
Опыт в борьбе с кризисами
Как отметил Артем Деев, Россия действительно накопила существенный опыт в борьбе с кризисами. Правительство научилось применять различные эффективные инструменты вовремя, чтобы не допускать длительного падения ВВП. Опыт дефолта 1998 года научил тому, что уровень госдолга страны должен находиться на приемлемом уровне — и в последние 20 лет этот показатель постоянно снижался.
«Сейчас Россия – одна из немногих стран в мире с минимальным уровнем госдолга. Кризис 2008-2009 годов привел к тому, что сейчас Центробанк и Минфин предпринимают достаточно много мер для устойчивости финансовой системы России, успешно балансируя интересы бизнеса и государства. После 2014 года Центральный банк России перешел к таргетированию инфляции. И сейчас этот показатель также на очень низких уровнях, но достаточных для развития экономики страны. Действия регулятора также вполне успешны в контроле за курсом отечественной валюты — российский рубль в прошлом году стал одной из самых устойчивых валют развивающихся стран», — пояснил Артем Деев.
Что касается шока от пандемии, то, по мнению экономиста, этот форс-мажор стал испытанием для государства и бизнеса. Однако предпринимаемые властями меры по сдерживанию инфляции, поддержанию различных секторов экономики вполне себя оправдывают. Также планомерно и целенаправленно реализуются меры поддержки населения и бизнеса, которые помогут снизить негативные последствия эпидемии.
По прогнозам Минэкономразвития, в период до июня следующего года главная задача правительства — поддержание доходов населения и сдерживание уровня безработицы. Для этого предпринимаются меры по выплатам населению различного характера, поддерживаются предприниматели: льготные кредиты на выдачу заработной платы должны дать возможность работодателям сохранить персонал, рассказал Деев.
«По плану Минэка, восстановление экономики страны начнется во второй половине следующего года. И, судя по всему, эти прогнозы верны, а правительство предпримет максимум усилий для стимулирования роста экономики», — заключил экономист.