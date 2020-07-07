Эксперт назвал сроки восстановления экономики России

Предпринимаемые руководством России меры по сдерживанию инфляции, поддержанию различных секторов экономики во время эпидемии вполне себя оправдывают. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Стабильность экономики РФ

Японский финансист Юсукэ Оцубо рассказал об удивительной стабильности российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Он считает, что «корона-шок» стал для России не таким уж и страшным.

По его мнению, различные эксперты ожидали, что удар по экономике России будет куда более сильным. В этом деле также поспособствовала «закалка» от западных санкций. Пусть падение нефти и затормозило экономический рост страны, но не смогло спровоцировать остановку российского экспорта. При этом не вызвало оно и других серьезных последствий.

Японский эксперт заметил, что Россия уже не так сильно зависит от нефти. Она создала мощный производственный потенциал за периоды предыдущих кризисов.

«Уже в июне, как только экономическая активность в стране была частично восстановлена, по сравнению с апрелем-маем ожидается существенный прирост позитивной динамики. Она может практически свести на нет предыдущие потери», — пишет Оцубо.

Опыт в борьбе с кризисами

Как отметил Артем Деев, Россия действительно накопила существенный опыт в борьбе с кризисами. Правительство научилось применять различные эффективные инструменты вовремя, чтобы не допускать длительного падения ВВП. Опыт дефолта 1998 года научил тому, что уровень госдолга страны должен находиться на приемлемом уровне — и в последние 20 лет этот показатель постоянно снижался.

«Сейчас Россия – одна из немногих стран в мире с минимальным уровнем госдолга. Кризис 2008-2009 годов привел к тому, что сейчас Центробанк и Минфин предпринимают достаточно много мер для устойчивости финансовой системы России, успешно балансируя интересы бизнеса и государства. После 2014 года Центральный банк России перешел к таргетированию инфляции. И сейчас этот показатель также на очень низких уровнях, но достаточных для развития экономики страны. Действия регулятора также вполне успешны в контроле за курсом отечественной валюты — российский рубль в прошлом году стал одной из самых устойчивых валют развивающихся стран», — пояснил Артем Деев.

Что касается шока от пандемии, то, по мнению экономиста, этот форс-мажор стал испытанием для государства и бизнеса. Однако предпринимаемые властями меры по сдерживанию инфляции, поддержанию различных секторов экономики вполне себя оправдывают. Также планомерно и целенаправленно реализуются меры поддержки населения и бизнеса, которые помогут снизить негативные последствия эпидемии.

По прогнозам Минэкономразвития, в период до июня следующего года главная задача правительства — поддержание доходов населения и сдерживание уровня безработицы. Для этого предпринимаются меры по выплатам населению различного характера, поддерживаются предприниматели: льготные кредиты на выдачу заработной платы должны дать возможность работодателям сохранить персонал, рассказал Деев.