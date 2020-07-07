Фотографии нового Galaxy Note 20 с изогнутым дисплеем появились в Сети

Москва, 7 июля. Фотографии нового смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra утекли в Сеть. Пользователи сразу же начали сравнивать модель с флагманом Galaxy Note 10+.

Инсайдерские фото опубликовал в Twitter человек под ником Jimmy Is Promo. Информатор также поделился эксклюзивными данными о новинках от компании Samsung. Внимание пользователей привлекли «живые» снимки смартфонов, которые ранее были показаны лишь на трехмерных рендерах. Речь идет о моделях Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Note 10+.

Существенных изменений дизайна не предвидится, но корпус и дисплей первого гаджета получит меньший радиус сглаживания углов, а второй смартфон — более узкие рамки экрана. Отверстие фронтальной камеры телефона также стало меньше.

Одной из особенностей Galaxy Note 20 Ultra станет «экран-водопад», а также наличие стилуса. В комплектацию нового телефона также войдет модуль из четырех объективов. Новая модель лишится функции 100-кратного цифрового зума в пользу 50-кратного.

Подчеркивается, что южнокорейская компания должна провести официальную презентацию телефонов уже 5 августа на форуме Galaxy Unpacked. На этом же мероприятии потенциальных покупателей познакомят с гибким флагманом Galaxy Z Flip 5G, а также новой моделью смарт-часов.