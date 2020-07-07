The National Interest рассказал о способе защиты от российских гиперзвуковых ракет

Москва, 7 июля. Американское издание The National Interest опубликовало материал, посвященный отечественным суперракетам и способу защиты от них. По мнению автора, у США есть шанс оградить себя от современных снарядов.

Российский ВПК на данный момент сумел вырваться вперед и создать оружие, которого пока нет у потенциального противника. Это гиперзвуковые ракеты, способные обойти все современные средства ПВО и уничтожить практически любую вражескую цель, будь то военная база, город или авианосец.

Однако обозреватель заокеанского журнала The National Interest считает, что Соединенные Штаты способны уберечь себя от обстрела современными российскими боеприпасами. Но, как и за другие амбициозные проекты, американцам придется выложить за эту защиту весьма весомую сумму.

На данный момент существующие американские системы Aegis BMD и THAAD не способны оградить территорию США от российских ракет, однако им на помощь может прийти новый спутниковый комплекс. По мнению специалиста, на орбиту Земли должно быть выведено множество датчиков, находящихся на низкой околоземной орбите.

Группировка должна состоять из 120 космических аппаратов, что позволит контролировать запуски и отслеживать цели вне зависимости от того, на какой скорости движется объект. Это даст определенный шанс существующим системам отразить атаку гиперзвуковой маневрирующей боеголовки.

Размещенный на орбите слой датчиков способен повысить осведомленность войск США не только о гиперзвуковых ракетах, но и о многих других объектах. По мнению автора материала, новые спутники пригодятся для отслеживания кораблей и самолетов противника, когда будут интегрированы в общую систему.

Как пишет RT, идея американца действительно выглядит достаточно привлекательной, однако на данный момент неизвестно, когда США ее реализуют и реализуют ли вообще. Все упирается в вопрос обеспечения проекта достаточным количеством средств.

«Теперь от Конгресса зависит, удастся ли претворить в жизнь такую систему», — объяснил эксперт.

Если же созданием спутниковой системы не озаботятся Соединенные Штаты, то ее аналог могут создать конкуренты Вашингтона, считает автор. В таком случае США окажутся в совершенно невыгодном положении. Пока американские журналисты задумываются о создании новых средств защиты, российские специалисты разрабатывают новую технику для укрепления обороноспособности страны.

Как сообщалось ранее, Forbes сообщил о понимающих речь российских роботанках.