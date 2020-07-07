Друг умершего эксперта шоу «Пусть говорят» Заграевского опровергнул слухи о нищете

Москва, 7 июля. Смерть эксперта шоу «Пусть говорят», художника Сергея Заграевского стала не только шоком для окружающих, но и породила череду слухов, будто он жил в нищете, чуть ли не голодал. Домыслы опровергнул журналист Денис Сорокин, который выступал на ТВ вместе с ним.

Журналист констатировал, что художник ранее действительно жаловался на нехватку денег. Однако такие заявления были далеки от реальности. По мнению Сорокина, Заграевский специально говорил, понимая, чего от него ждут.

«Хватит врать про его нищету! На съемки ток-шоу Сергей всегда ходил не ради доходов, а за эмоциями», — выразил мнение журналист.

Он подчеркнул, что художник всегда был хорошо одет, он не производил впечатление оголодавшего. Что касается слабых продаж картин, о которых ранее говорил Заграевский, то на фоне пандемии заказов стало меньше и у именитого Никаса Сафронова, обратил внимание Сорокин.

Добавим, что смерть художника наступила в ночь на 6 июля, ему было 55 лет, пишет «Дни.ру».

Напомним, что незадолго до кончины эксперт раскрыл общественности семейную тайну, а затем признался, что ему стыдно. По его словам, у него были два внебрачных сына, за судьбой каждого из них он следил с помощью соцсетей. Сам художник предполагал, что эти дети могли и не знать, кто их отец.