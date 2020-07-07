— Как пандемия изменила жизнь проекта?



— У меня 10 человек в коллективе: пять взрослых и пять детей. Так же, как и все, мы просто ждали занятий. Мы очень скучали друг по другу. Я записывала аудио-уроки ребятам и рассылала их: кому — в WhatsApp, кому — на почту. Ребятам не хватает занятий: для них это важно, и они скучали. Мы созванивались раз в неделю, поддерживали связь.



— Сложно было отказаться от привычного формата занятий?



— Сложно. Потому что никакие аудиоуроки никогда не заменят живого общения. Хорошо, что все эти технические возможности есть, но это даже не 20%. Сложно было, но ничего не поделаешь.



— Расскажите подробнее об аудиоуроках.

