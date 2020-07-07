— Насколько трудно работать с людьми, которые воспринимают этот мир иначе, без цветов и картинок?
— На самом деле, с ними вообще не трудно работать. Нет никаких трудностей. Просто нужно чуть-чуть включать воображение и придумывать, как лучше донести информацию, как объяснить им движение. Всю методику, которую я наработала, мы создавали вместе с ребятами. Если это какое-то движение в грудной клетке, я прикладываю их руки к себе и начинаю двигаться. Так они понимают. Я подхожу, направляю их. Есть те, кто потерял зрение, а есть те, кто от рождения не видел — там с образами потяжелее, конечно, но как-то стараюсь доносить. Все пробуем на месте.