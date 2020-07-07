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Танцы в темноте
Как московский хореограф учит незрячих людей
«Здравствуйте, я Катя Зайцева. <…> Я записываю эту разминку специально для незрячих людей, чтобы вы оставались в форме вместе с нами. Начнем с того, что настроим свое тело: встаньте так, чтобы расстояние между стопами было равно ширине ваших бедер», — размеренно говорит женский голос, наложенный на музыкальную дорожку.




Екатерина Зайцева — хореограф и основатель некоммерческого арт-проекта «Танцы в темноте». Уже больше двух лет она учит незрячих людей танцевать.

Как объяснить положение рук и рисунок танца тому, кто не видит ни тебя, ни свое отражение в зеркале? Для чего и зачем все это нужно?

Екатерина Зайцева рассказала об этому в интервью Федеральному агентству новостей.


Фото из личного архива Екатерины Зайцевой
— С чего начинались «Танцы в темноте»?
— Я несколько лет работала в инклюзивном танцевальном направлении. Ездила по конкурсам и фестивалям и заметила, что на сцену выходят много разных ребят с разными заболеваниями, но незрячих либо очень мало — один-два человека либо нет совсем. Тогда я уже была знакома с Леной — участницей, которая с первого дня со мной. Она водила ко мне сына, он аутист. Я предложила: «Лена, а вы не хотите позаниматься? Я собираюсь создавать что-то отдельное для незрячих». Здесь нужна совсем другая методика. Она согласилась. Постепенно привела одного, второго, третьего друга. Так все родилось и началось.
— Насколько трудно работать с людьми, которые воспринимают этот мир иначе, без цветов и картинок?

— На самом деле, с ними вообще не трудно работать. Нет никаких трудностей. Просто нужно чуть-чуть включать воображение и придумывать, как лучше донести информацию, как объяснить им движение. Всю методику, которую я наработала, мы создавали вместе с ребятами. Если это какое-то движение в грудной клетке, я прикладываю их руки к себе и начинаю двигаться. Так они понимают. Я подхожу, направляю их. Есть те, кто потерял зрение, а есть те, кто от рождения не видел — там с образами потяжелее, конечно, но как-то стараюсь доносить. Все пробуем на месте.
— Вы изменились из-за «Танцев в темноте»?
— Это мой первый коллектив, где я как руководитель. Конечно, это меняет. Я более ответственной, что ли, стала. А вообще, я после каждого урока от ребят ухожу на каком-то подъеме, большом и радостном. Они особенные — невозможно позитивные, и я так от них заряжаюсь и вдохновляюсь ими. Приходишь к ним со своими проблемами, а они так тепло встречают меня всегда, что, конечно, забываешь о каких-то беспокоящих вещах. Немного переосмысливаю свою жизнь, да. Но не знаю, насколько сильно я поменялась.
— Как пандемия изменила жизнь проекта?

— У меня 10 человек в коллективе: пять взрослых и пять детей. Так же, как и все, мы просто ждали занятий. Мы очень скучали друг по другу. Я записывала аудио-уроки ребятам и рассылала их: кому — в WhatsApp, кому — на почту. Ребятам не хватает занятий: для них это важно, и они скучали. Мы созванивались раз в неделю, поддерживали связь.

— Сложно было отказаться от привычного формата занятий?

— Сложно. Потому что никакие аудиоуроки никогда не заменят живого общения. Хорошо, что все эти технические возможности есть, но это даже не 20%. Сложно было, но ничего не поделаешь.

— Расскажите подробнее об аудиоуроках.

Фото из личного архива Екатерины Зайцевой
— Это хоть какая-то альтернатива занятиям. Больше никак. Видеоформат, естественно, нам не подходит. Все перешли на видеоуроки, но Skype и Zoom не про нас. Единственное – это аудиоформат. Записала голос на диктофон, подложила музыку и все. Ребята говорили, что им понравилось.
— Помог ли такой «уход» в онлайн другим незрячим людям начать танцевать?

— Да. Мне писали несколько человек, что хотят прийти заниматься. Надеюсь, дойдут. На портале «Особый взгляд» мы выпускали эту аудиоразминку, и обратная связь была.

Фото: Instagram.com / @tancy_v_temnote
— Пандемия потянула за собой кризис. Коснулся ли он вашего проекта?

— Кризис не прошел просто так. С арендой у нас все нормально: бесплатный зал нам дает Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая. В этом плане нормально, но встали некоторые юридические вопросы. Мы не можем проводить сейчас какие-то мероприятия — это, конечно, не очень приятно.
— Эти три месяца мир живет в глобальной самоизоляции. По вашему мнению, может ли этот опыт помочь нам лучше понять людей с ограниченными возможностями?

— Лично я задумалась: мы на три месяца закрылись, а кто-то живет так всю жизнь. Не знаю, как остальные. Кто интересуется жизнью особенных людей, тот, наверное, об этом задумывался. Я понимала, что люди живут так постоянно и это очень тяжело.

Автор: Регина Пак
В интервью использованы фото из Instagram-аккаунта @tancy_v_temnote.
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