Гоген Солнцев назвал возможную причину смерти Юлии Норкиной

Москва, 7 июля. Российский шоумен Гоген Солнцев считает, что возможной причиной смерти Юлии Норкиной могли стать таблетки для похудения.

По словам Солнцева, он был знаком с Норкиной и встречался с ней незадолго до ее смерти. Шоумен подчеркнул, что Норкина выглядела не естественно худой и изможденной.

«Мне кажется, что она померла из-за таблеток для похудения. Раньше она была достаточно упитанной. Но во время нашей встречи я увидел перед собой малюсенькую, словно спичку, Юлю. Еще заметил, что она пила какие-то таблетки. Потом мне сказали, что она на них якобы худеет», — пояснил Солнцев.

Он также предположил, что Норкина пыталась похудеть, чтобы удержать мужа, у которого мола быть любовница.

Напомним, Юлия Норкина скончалась 5 июня от инфаркта. Скоропостижная смерть Юлии спровоцировала массу слухов. Друзья и близкие Юлии заявляют, что причиной смерти стал инфаркт, в то время как блогеры и пресса утверждают, что Норкина могла покончить с собой из-за измен супруга.

Позднее выяснилось, что Андрей Норкин был дважды женат, однако избегает вопросов о первой супруге. Первый брак Андрея Норкина оказался неудачным и скоротечным, поэтому телеведущий старается не вспоминать о нем. При этом Норкин всячески уклоняется от вопросов о первой супруге.