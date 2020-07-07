Военные пенсии и надбавки в РФ: сколько денег прибавят силовикам и их семьям в 2020 году

Российские военные пенсионеры, а также военнослужащие и члены их семей в 2020 году могут рассчитывать на дополнительные выплаты, в том числе на единовременное пособие в 28,5 тысячи рублей.

Индексация для силовиков и военных пенсионеров

Индексация военных пенсий начнется в России с 1 октября. Эта процедура пройдет одновременно с индексацией на 3% окладов всех сотрудников силовых ведомств. Соответственно, на этот процент будут проиндексированы и военные пенсии.

Как ранее сообщили в правительстве РФ, на 3% повысятся оклады сотрудников МВД, министерства обороны, Росгвардии, ФСИН, Росгвардии, МЧС, таможни, фельдъегерской службы и других силовых ведомств. Также оклады повысят военнослужащим, проходящим срочную военную службу или службу по контракту.

Кому положена выплата в 28,5 тысячи рублей

Еще одна льгота, доступная семьям военнослужащих, — это поддерживающая выплата в 28 511 рублей. Это единовременное пособие, на которое может рассчитывать беременная жена военнослужащего по призыву. Выплату может получить женщина на сроке беременности свыше 180 дней (третий триместр).

Для получения выплаты необходимо соблюсти несколько условий. Брак с военнослужащим должен быть зарегистрирован официально; муж должен проходить службу именно по призыву (на семьи контрактников льгота не распространяется); женщина должна официально подтвердить факт беременности (на основании документов из женской консультации). Заявление на разовую выплату в 28,5 тысячи рублей жене военнослужащего необходимо подать в отделение соцзащиты по месту жительства. Документы проверяются в течение десяти дней.

При этом женщина, получившая пособие в 28,5 тыс. руб., сохраняет права на все льготы и выплаты, положенные беременным и молодым матерям.

Какие льготы есть у военных пенсионеров

Отметим, ежегодный перерасчет военных пенсий в соответствии с уровнем инфляции привязан к повышению окладов действующим военнослужащим. Поэтому на повышение пенсий за счет индексаций соответствующим ведомствам (структурам, в которых служили военные пенсионеры) требуется больше времени. Выплаты идут напрямую из бюджета, а не через Пенсионный фонд.

Возникающая в силу этого задержка индексации компенсируется рядом льгот для силовиков на пенсии. Это дополнительные денежные выплаты, социальные услуги, передача во временное пользование или навсегда материальных ценностей и так далее.

Для военных пенсионеров также действуют налоговые и транспортные льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте, помощь при переезде на новое место жительства и др. Есть и социальные льготы: значительные скидки на услуги ЖКХ, помощь в улучшении жилищных условий и т. д.

Военные пенсионеры пользуются медицинской помощью, предоставляемой подведомственными лечебными учреждениями, имеют право на бесплатное зубное протезирование, на бесплатные путевки в военные санатории и дома отдыха. Льготы рассчитываются индивидуально, в зависимости от места службы, выслуги, региона и ряда других факторов.

Какие выплаты ждут россиян в июле-августе 2020 года читайте в материалах Федерального агентства новостей.