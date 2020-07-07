Военный аналитик рассказал, как Турция засекла «невидимки» комплексами С-400

Российские ЗРК доказали, что могут «видеть» стелс-истребители США. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Турция успешно завершила испытания российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», базирующихся на авиабазе Мюртед. При помощи ЗРК турецким военным удалось засечь и «отстреляться» по американским истребителям пятого поколения.

Самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II были замечены приблизительно в 200 км от турецкого военного объекта, о чем свидетельствуют данные о ротации и переброске американских истребителей через Черное море и Турцию. Командование ВС Турции решило использовать эту возможность для испытания российских комплексов на настоящих целях.

Подробной информации о результатах испытаний «Триумфов» пока нет, однако можно предположить, что они были успешными, так как Анкара не высказала претензий к российскому вооружению. Комментируя появившуюся в СМИ информацию, военный аналитик Алексей Леонков предположил, что турецкие расчеты ПВО испытали радарную систему российского ЗРК.

«Когда происходит облучение, то ракеты не запускаются, но при этом отрабатывается вся программа: обнаружение, сопровождение целей и пуск. Причем все делается в электронном виде, и автоматика рассчитывает попадание ракеты. То есть это как в учебных целях, но без запусков ракет. Мы всегда говорили, что наши системы видят самолеты F-22 и F-35. Видят их и С-300, и С-400, и «Буки», так как их системы используют фазированные антенные решетки, работающие в том диапазоне, который фиксирует стелс. Есть отметка цели, а радарная система ее замечает, есть разрешение, которое она видит. Антенны фиксируют цели с эффективной поверхностью рассеяния 0,1, это 10 квадратных сантиметров», — пояснил эксперт.

Не исключено, что российские комплексы уже готовы к боевому дежурству — ранее Турция сообщала, что они разворачиваются и тестируются. При этом Анкара хочет получить одобрение НАТО на использование С-400.

«Единственное, что дает технология стелс, — их заметят на более близком расстоянии. Но даже если бы эти товарищи летели не на 200 км, а на 300, то их все равно бы увидели. Время реакции систем позволяет допустить, что, пока эти самолеты что-то будут делать, ракеты С-400 их догонят. Кстати, китайцы тоже успешно испытывали ракету С-400 на максимальную дальность и запустили маневрирующую цель. Мы показываем результаты работы наших комплексов на полигоне, а турки и китайцы в этом убедились почти в реальных условиях и поняли, что стелсы заметны», — заключил Леонков.

Напомним, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались летом прошлого года. Покупка «Триумфов» спровоцировала кризис в американо-турецких отношениях. Вашингтон потребовал от Анкары отказа от российских систем и покупки американских систем Patriot.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил: идея Турции купить ЗРС С-400 российского производства показывает, что политика санкций США не работает. Он подчеркнул, что все больше государств, подвергшихся санкциям США, начинают обращать внимание на свой собственный рынок, а также на связи с другими странами.