В ООН назвали два сценария развития мира после пандемии коронавируса

Москва, 7 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавируса.

По его словам, согласно первому, оптимистичному сценарию, все страны успешно справятся с пандемией. При этом северные государства разработают успешный план восстановления, а развивающиеся — получат помощь. Гутерреш надеется, что вакцина от COVID-19 появится в течение девяти месяцев и будет доступной для всех. Он считает, что если события будут развиваться именно таким образом, а экономика начнет восстанавливаться, то через 2–3 года мир сможет вернуться к нормальному состоянию.

По мнению генерального секретаря, пессимистичный сценарий возможен в том случае, если государства не скоординируют действия. По мнению Гутерреша, тогда будут возникать все новые вспышки вируса, а ситуация с заболеваемостью в развивающихся государствах ухудшится. Также вероятно то, что работа над вакциной затянется. Гутерреш не исключает, что за нее начнется жесткая конкуренция, и она достанется странам, у которых больше экономических возможностей.

«Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия», — добавил он.

Гутерреш добавил, что при пессимистичном сценарии каждая страна будет бороться с вирусом по отдельности. Мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем. По мнению генерального секретаря, может наступить глобальная депрессия, которая продлится как минимум 5–7 лет, прежде чем сформируется «новая нормальность».

Гутерреш добавил, что не знает, по какому из сценариев движется мир. Он призвал делать все возможное и готовиться к худшему. В ООН подчеркнули, что разделение сейчас опасно для всех.