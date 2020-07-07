Баранец рассказал о судьбе украинских кораблей в конфликте с Черноморским флотом

Черноморский флот имеет очень мощные системы противоракетной и противовоздушной обороны, а поэтому в условиях боевых действий российские военные не будут сидеть и ждать, пока украинские ракеты шлепнутся об палубу кораблей. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал публикацию американского журнала Forbes, журналисты которого рассказали о возможном использовании новой тактики Украины в Черном море для того, чтобы устроить ловушку Военно-морскому флоту России.

Авторы материала пояснили, что силы Черноморского флота РФ (ЧМ) значительно превышают возможности украинских кораблей. Так, Россия располагает крейсером, эсминцем, семью подводными лодками, пятью фрегатами и 20 патрульными катерами в Черном море. При этом в 2020 году военно-промышленный комплекс Украины смог построить всего семь кораблей. Кроме того, Киев получил несколько патрульных кораблей американской береговой охраны.

«Никто на полном серьезе не рассматривает возможность реального боевого столкновения ВМС Украины с российским флотом. На корабли Киева будут возложены другие задачи», — объяснили журналисты.

В вооруженном конфликте украинские военные сделают ставку на батареи противокорабельных крылатых ракет, а патрульные катера выступят в роли мобильных наблюдательных пунктов и узлов системы оповещения о морской обстановке. В Forbes отметили, что ракеты у Украины уже есть. Речь идет противокорабельной ракете Р-360 комплекса «Нептун». По словам журналистов, эти украинские вооружения могут поражать надводные цели на дистанции в 280 километров. Таким образом, Украина может не только создавать угрозу российскому флоту на половине акватории Черного моря, но и превратить регион в «неминуемую» ловушку для российского ВМФ.

Оценивая статью Forbes, военный эксперт Виктор Баранец заявил, что такие «детские бредни были характерны только для специалистов с Украины», но теперь и США. Он заметил, что украинцы сейчас очень «кичатся» ракетным комплексом «Нептун».

«Специалисты журнала Forbes, когда рассуждают, что эти ракеты могут представлять реальную угрозу для Черноморского флота, забывают лишь об одном: «Разве российские военные из ЧФ с его средствами ПВО, расположенными на кораблях и вдоль побережья Черного моря в Крыму, будут сидеть сложа руки и ждать, пока «Нептуны» шлепнутся на палубы нашего крейсера?» Все это детские бредни. В данном случае ситуация рассматривается только так, что Россия вообще не имеет средств противоракетной обороны. Но так могут размышлять не в Forbes, а в каком-нибудь киевском дурдоме. Мы все прекрасно понимаем, что у ЧФ очень серьезная противовоздушная и противоракетная оборона. Пожалуй, почти ни один регион России (за исключением центрального) не имеет такого мощного противовоздушного зонтика, который есть у Крыма. Мне кажется, что такие гадания на фальшивых картах не могут у серьезных специалистов вызывать повод для серьезных аналитических и экспертных размышлений», — пояснил Баранец в беседе с ФАН.

У собеседника ФАН вызывает смех, когда журналисты рассуждают о роли в конфликте с Россией украинских катеров, которые США планируют передать Киеву.

«Американцы собирались отправить их в утиль, а потом слегка подмарафетили немного краской и передали счастливым украинцам. Это что-то новое в военно-морской тактике, когда катера будут выполнять роль мобильных пунктов наблюдения. Если будет реальная боевая обстановка, то эти пункты сдует с поверхности моря как мух с навозной ямы. У России есть достаточно средств, чтобы расправиться с этими катерами», — заверил военный эксперт.

Кроме того, Баранец обратил внимание на несовершенность ракетных комплексов «Нептун» из-за отсутствия у них системы наведения на цель.

«В катере будут сидеть люди, которые что-то увидят по РЛС, но там нет системы наведения для «Нептуна». Эти ракетные комплексы представляют собой старое, доброе советское оружие, слегка подмарафеченное днепропетровскими мастерами. Это хорошо известная своими тактико-техническими характеристиками ракета. В российской армии это оружие уже давно модернизировано, и его возможности несопоставимы с тем «Нептуном», о котором так счастливо говорят украинцы», — добавил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина намерена разместить три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун» на Черном и Азовском морях. По словам командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапы, Россия является главным врагом, а поэтому с таким соседом Киеву нужно бороться с помощью технологий и качества подготовки военных.