В Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Москва, 7 июля. Российским пенсионерам могут начать выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно. Предложение на рассмотрение Госдумы внесли депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

Проект закона предполагает, что россияне старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты сверх установленных пенсий. Сейчас прибавку к пенсии получают граждане старшего поколения, достигшие 80 лет.

«Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около пяти тысяч рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии», — пояснил Миронов.

Ранее сообщалось, что пенсионеры могут воспользоваться легальными способами увеличения размера пенсии. По словам начальника управления московского ПФР Александра Акименко, любому, кто выходит на пенсию позже положенного срока и продолжает работать, начисляются пенсионные баллы. Следовательно, будущая пенсия станет больше.

Кроме того, российские пенсионеры смогут получать двойную пенсию. В данном случае речь идет о гражданах, достигших возраста 65 лет. Так, сразу две выплаты могут получить военные пенсионеры. Эксперт Анастасия Киреева пояснила, что после отставки они должны отработать на «гражданке» еще 11 лет.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что в 2024 году страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в среднем составит 20 тысяч рублей.