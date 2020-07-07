Посол оценил шансы открытия границ ЕС для россиян

Москва, 7 июля. Список стран, гражданам которых разрешат пересекать границу Евросоюза, будет пересмотрен в середине июля, сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

В первую очередь, по словам дипломата, будут открыты границы внутри Шенгенской зоны. Также это коснется ряда других стран, но пока Эдерер затруднился сказать, каких именно.

Как сообщал ранее телеканал 360, с 1 июля власти ЕС открыли свои границы для жителей 16 стран. В список попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Туристам из Китая разрешили посещать Европу при условии, что Пекин откроет границы для граждан ЕС.

Россия и США в этот перечень не попали. Тогда в Совете Европы подчеркнули, что список будет обновляться каждые две недели в зависимости от эпидемиологической обстановки с коронавирусом в каждой отдельной стране.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов, комментируя решение ЕС 1 июля, выразил надежду, что наша страна войдет в обновленный список с учетом того, что ситуация с коронавирусом в России однозначно находится под контролем.

По последним данным, с начала эпидемия COVID-19 в РФ было выявлено 694 230 заболевших, 463 880 из них выздоровели, 10 494 — скончались.