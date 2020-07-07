Диетолог рассказала, как правильно пить воду, чтобы похудеть

Когда? Сколько? Холодную или теплую? Отвечаем на вопросы о том, как пить воду, чтобы похудеть летом.

Летом хочется пить, и это нормально. Жара заставляет тело терять больше жидкости, и организм нуждается в ее восполнении. Но задумывались ли вы о том, что, выпивая стакан воды, вы запускаете механизм похудения? Как правильно пить воду, чтобы похудеть, рассказывает популярный диетолог Светлана Фус.

Каждое утро — стакан воды

Начинайте день со стакана чистой питьевой воды, а лучше с двух, комнатной температуры. Выпивая 500 мл воды утром натощак, вы заставляете организм тратить энергию на ее подогрев. На это уходит примерно 24 Ккал. Пусть это небольшие энергетические затраты, но пассивные.

Тело расходует больше энергии в тот момент, когда вы проснулись и просто занимаетесь домашними делами. Это ускоряет потерю веса.

Больше воды — лучше для похудения

В стремлении избавиться от лишнего веса женщины нередко отказываются от воды. Считается, что жидкость вызывает отеки, накапливается в тканях. И лучше «усушить» тело, чем пытаться его напоить.

Это ошибочный подход, который противоречит физиологии организма. В поиске ответа на вопрос, как правильно пить воду, чтобы похудеть, необходимо учитывать, что недостаток жидкости заставляет тело переходить в режим экономии.

Организм запасает влагу (ведь ее поступает немного) и сохраняет ее в тканях. Поэтому отеки, задержка жидкости и лишний вес возникают именно при ограниченном питьевом режиме, а не при избытке воды в рационе.

Вода же улучшает обменные процессы, а также:

помогает организму избавляться от токсинов;

нормализует работу пищеварительной системы;

поддерживает поглощение полезных веществ из пищи и выведение вредных.

«Просто выпивая два стакана воды утром, вы выводите лишнюю жидкость из организма, — комментирует диетолог Светлана Фус. — За счет этого ваш вес уменьшится».

Если следовать этому совету всю жизнь, ненужные килограммы не появятся. А похудеть получится гораздо быстрее.

Как пить воду, чтобы похудеть — формула

Питьевой режим определяется весом и активностью человека. И рассчитывается по формуле 30 мл в сутки на каждый килограмм. Это значит, что женщина весом 55 кг должна выпивать в день 1650 мл жидкости. Это суточная норма.

При регулярном употреблении первых блюд норму можно сократить до 20 мл на 1 кг веса. А в дни активности (занятия спортом, активный отдых или пребывание на улице в жаркую погоду), наоборот, увеличить до двух и даже трех литров в сутки.

Жидкость ускоряет обменные процессы в теле на 30 процентов. Придерживаясь питьевого режима, вы поможете телу быстрее избавляться от жировых отложений.

Вместо еды — вода

Если после еды вам хочется сладкого или соленого, не торопитесь снова есть. Наш мозг не умеет различать сигналы, которые посылает ему пищеварительная система. И часто путает сигнал о потребности в жидкости с чувством голода.

Диетологи называют желание перекусить сразу после еды или в течение трех часов после нее ложным чувством голода. То есть физиологически организм не нуждается в пище, так как пищеварительная система все еще занята ее усвоением. И в этот момент стоит не есть, а пить.

Выпейте стакан воды через 20 минут после еды. А если вам быстро захотелось кушать, выпейте еще один. Вода утоляет ложное чувство голода, не позволяет переедать, тем самым сокращает суточное потребление калорий.

Ценный магний

Магний — важнейший элемент для здоровья кровеносной системы. Он же участвует в работе нервной системы и передаче нервных импульсов. В состоянии стресса организм теряет магний, что проявляется тревожностью, раздражительностью, нарушением сна.

Любая диета — это стресс для организма, особенно при ограничениях в еде и регулярно преследующем чувстве голода. Чтобы помочь телу справиться со стрессом, Светлана Фус рекомендует пить воду с магнием (содержание вещества в пределах 50–100 г/л).

Стакан минералки с магнием поможет купировать стресс, вызванный ложным чувством голода. При отсутствии противопоказаний курс можно продолжать в течение 20 дней и повторять два раза в год.