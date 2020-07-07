В Болгарии пожаловались на нехватку туристов из России

София, 7 июля. Болгарские курорты пожаловались на нехватку российских туристов и просят власти страны ускорить прибытие россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Болгария в этом месяце ждет туристов из Германии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Словении, Польши. Однако болгарским курортам не хватает путешественников из России. Мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД Болгарии с просьбой отменить двухнедельный карантин для россиян и максимально облегчить процедуру их въезда.

Он указал, что в Бургас приезжают более 30% туристов из неевропейских стран, поэтому любые ограничения на их прибытие, в первую очередь, россиян, нужно снять. В противном случае отельеры начнут требовать компенсации за невозможность принимать туристов из этих государств.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова сообщила, что в Софии ждут пересмотра Евросоюзом списка стран, въезд граждан которых приостановлен с 1 июля. Она рассчитывает, что положительный ответ будет на поездки туристов из России, Украины, Израиля и Молдовы.