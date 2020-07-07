В Госдуме призвали Турцию предотвратить ущерб от изменения статуса собора Святой Софии

Москва, 7 июля. Депутаты Госдумы приняли проект постановления о предотвращении ущерба, который может быть нанесен поспешным изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Просим наших коллег, депутатов Великого Национального Собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия», — говорится в постановлении.

Парламентарии отмечают, что храм, воздвигнутый в VI веке, является великой христианской святыней. В документе также напомнили о том, что в 1935 году храмовый комплекс получил статус музея по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, обеспечив таким образом доступ в храм максимальному числу людей.

Как заметил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, статус одного из символов Стамбула, собора Святой Софии, не должен быть изменен. По его словам, необходимо предотвратить ущерб, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба. Жириновский подчеркнул, что «нужно занять жесткую позицию, чтобы защитить православный храм»

С политиком согласен руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, решение Госдумы носит принципиальный характер, так как оно сплотит людей разных национальностей и конфессий.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов от «Единой России» добавил, что, если турецкие власти оставят статус Святой Софии, то это будет проявлением дружбы к остальному миру.

«Мы приняли христианство из Византии, которая в тот момент была величественней Рима. Символом этой культуры во многом была Святая София. Затем Константинополь пал, но именно Россия выступила наследником Великой Византии, — сказал Никонов. — Мы заявили о себе как о третьем Риме, это была первая национальная идея. Для нас Святая София — это больше чем просто собор. Это часть нашей культуры. Истоки исламского мира не в Айя-Софии, и Ататюрк понимал, что эта святыня всего человечества. Эрдоган, будь достоин Ататюрка».

Отметим, что памятник византийской архитектуры, мировой шедевр, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Святая София — одна из наиболее посещаемых российскими туристами достопримечательностей Стамбула.