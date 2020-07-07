Киев, 7 июля. На Украине идет сокращение штата Вооруженных сил, солдаты ходят в зимней форме, а на широко разрекламированные новые ракеты нет денег. Об этом рассказал экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, на Украине впервые за много лет начали сокращать штатную численность армии.

«Какого черта мы решили, что можем сокращать десантно-штурмовые войска, подразделения морской пехоты, эскадрильи истребителей… Почему это мы в рамках государственного оборонного заказа не поставили то, что должны были сделать — ракеты, которые были подготовлены в наши времена?» — задался вопросом Порошенко.

В эфире ток-шоу «Свобода слова» он напомнил, что речь идет об «Ольхе», о крылатых ракетах «Нептун». Политик добавил, что завершены испытания этого вооружения, но в государственном оборонном заказе денег на серийное производство и поставку в войска нет. Он также раскритиковал новое руководство Украины за то, что сотрудничество с США было остановлено только на «Джавелинах». Порошенко заявил, что украинская армия оказалась на грани катастрофы.

«Скажите, пожалуйста, я это сейчас утверждаю впервые в эфире — мы знаем, что у нас на сегодняшний день зимняя форма, не проведено ни одного тендера?» — заявил Порошенко.

Ранее военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец заявил, что заявления о том, что разрекламированная Киевом новая украинская ракета «Нептун» якобы может «достать» до Новороссийска, являются типичной антироссийской милитаристской чесоткой.

Напомним, с такими утверждениями выступил украинский военный эксперт Михаил Жирохов. В материале на сайте издания «Деловая столица» он написал, что создание «Нептуна» позволит украинской «военной машине» поражать цели вокруг Крыма и атаковать российские корабли в Новороссийске с побережья Азовского моря.