Вирусолог Альтштейн рассказал, когда будет готова вакцина от коронавируса

Исследования по производству вакцины от коронавируса продлятся вплоть до конца июля, поскольку еще нужно выяснить ее эффективность. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на сообщение об отсутствии побочных действий у добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете. Глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук напомнила, что клинические испытания препарата начались 18 июня, когда была провакцинирована первая группа добровольцев. Вторая группа добровольцев получила вакцину больше двух недель назад.

По словам Смолярчук, сейчас все участники эксперимента чувствуют себя хорошо. Так, у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая очень схожа с реакциями на другие вакцины. В частности, в месте введения инъекции появилось покраснение кожи, а также у некоторых почувствовали головную боль и повышение температуры. Тем не менее проявление этих реакций не было существенным для здоровья людей, а поэтому медицинского вмешательства не потребовалось. Реакции были купированы в течение суток.

Участников испытаний планируют выписать 15 и 20 июля. При этом вакцина будет использоваться не только на территории России, но и за рубежом.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн признался, что «это очень приятная информация». Но это пока только один из этапов проверки вакцины. По его словам, в мирное время положено провести три фазы исследования препарата.

«Главная задача вакцины — не только быть безвредной. Еще нужно ждать результатов иммунологического исследования. Исходя из него, будет понятно, как в ответ на эту вакцину образуются антитела и как будет работать клеточный иммунитет. Это все еще займет время. Я думаю, что весь июль эти исследования еще продлятся, а, может быть, будет захвачена небольшая часть августа. После этого вакцина будет официально зарегистрирована, и можно приступать к следующей фазе ее исследования», — объяснил Альтштейн в комментарии ФАН.

После проверки безвредности вакцины на небольшом количестве добровольцев препарат начинают применять на сотнях и тысячах людей, говорит вирусолог. Только так можно понять, как вакцина будет вести себя в деле.

«На этом этапе проводится исследование, которое поможет шире показать эту безвредность. Если к этому времени будут продолжаться заболевания, то вполне возможно будет получить какие-то данные об эффективности вакцины. Этот этап займет около месяца, — отмечает ученый. — Однако немедленного широкого применения вакцины еще не будет. Чтобы было иммунологическое воздействие препарата, нужно провакцинировать многие миллионы людей. При этом эту вакцину нужно произвести в достаточном количестве».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о хорошем самочувствии добровольцев, которые согласились принять участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркнули, что серьезных нежелательных явлений у них не зарегистрировано.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась в российской вакцине от коронавируса. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан выразила надежду, что Россия так же заинтересована в сотрудничестве.