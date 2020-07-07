Польша обеспокоилась новейшим оружием России для уничтожения спутников и ракет

Варшава, 7 июля. Общественность Польши обеспокоилась появлением у России новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей». В польской газете Interia подчеркивается, что аналогичных систем в мире пока не создано.

Автор материала приводил слова главкома российских воздушно-космических сил Сергея Суровикина. Генерал отмечал, что ракеты «Прометея» смогут уничтожать не только гиперзвуковое оружие, но и воздушные цели, летящие на низкой околоземной орбите, например, вражеские спутники.

Данный комплекс будет на вооружении России уже через пять лет. Пока же страна находится под защитой С-400 «Триумф». Он способен уничтожать самолеты и баллистические ракеты, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду.

Один из читателей в комментариях написал, что если даже в Польше будет 100 миллионов военных из НАТО, все равно у страны не будет шансов.

Некоторые считают, что польские власти запугивают население Россией, упрашивают американцев приближаться к границам РФ, чтобы Варшава на себе испытала мощь российского оружия. Читатель Abu Bakr обратил внимание, что американские системы Patriot — вещь бесполезная. Ведь они не спасли американские базы в Ираке от ракет, сделанных на основе советских образцов. Читатель tan констатировал, что Польша отстает на 100 лет от России в сфере вооружения.

Напомним, что в мощи российского оружия не сомневаются китайские аналитики. Они называли комплекс С-500 «самым загадочным оружием», которое не оставит противнику шансов при воздушной атаке.