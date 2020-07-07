Москва, 7 июля. Китайские аналитики рассказали, как появление новых свидетелей в деле о катастрофе Boeing-777 рейса МН17 скажется на Украине. Своими выводами журналисты поделились в издании Sohu. «ПолитРоссия» представляет перевод материала.

Они обратили внимание на то, что с момента авиакатастрофы рейса MH17 прошло шесть лет, но до сих пор остается много вопросов. Ранее сообщалось, что след спецоперации СБУ проявился на суде по этому делу. Предполагается, что действия военных Украины могли стать причиной падения борта в Донбассе.

«Один из свидетелей утверждает, что видел перед крушением MH17 украинский военный самолет, летевший на запад. После падения малайзийского авиалайнера боевая единица ВВС Украины резко изменила свой курс», — напоминают авторы Sohu.

Данная информация перечеркивает выводы международной следственной группы, которую возглавляет прокуратора Нидерландов. Китайские журналисты отмечают, что «главная проблема международного расследования заключается в составе следственной группы». С их точки зрения, голландская доказательная база настолько слабая, что не выдерживает никакой критики. Обозреватели из КНР также назвали странным тот факт, что в состав следственной группы входят представители из Украины.

Авторы материала уверены, что Украина должна фигурировать в деле MH17 как главный подозреваемый. Кроме того, по их словам, украинская сторона должна взять на себя ответственность за открытое воздушное пространство в момент крушения, хотя полеты над зоной боевых действий должны быть запрещены. Об этом говорится во всех правилах.

«Западные страны во главе с США хотят переложить ответственность за трагедию на Россию, истина их совершенно не интересует. В то же время родственники жертв катастрофы до сих пор не получили ответы на свои вопросы», — резюмировали журналисты из Китая.

Авиакатастрофа с самолетом Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшим рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в июле 2014 года. По предварительным данным, самолет сбили зенитной ракетой, находившиеся на борту 298 человек погибли. Об этом пишет RT.