Диета для печени: питание для восстановления и детоксикации органа

Печень не болит, но проблемы с ней вызывают характерные симптомы. Как определить заболевания органа? И какая диета при болезни печени поможет восстановить ее функции?

Печень — крупнейшая железа пищеварительной системы и главный фильтр нашего тела. Она участвует в углеводном обмене, очищает организм от токсинов, вырабатывает желчные кислоты и холестерин. Здоровье органа отражается на состоянии всего организма, поэтому о нем необходимо заботиться. А когда печень дает сбой — обращаться к диетам и продуктам, которые помогут восстановлению ее функций.

О плохой работе органа говорят симптомы:

боль в правом боку, возникает после употребления жирной пищи;

горький привкус во рту;

нарушение пищеварения: диарея, запор, метеоризм;

появление пигментных пятен на коже;

пожелтение белков глаз.

При появлении этих симптомов следует обратиться к врачу. Своевременное лечение поддержит функции органа и не позволит болезни усугубиться. Диета для печени станет верным подспорьем в лечении: врачи считают питание составной частью терапии. Придерживаться ее необходимо длительно.

Диета при заболевании печени: 5 главных принципов

Печень — уникальный орган, способный к регенерации. Она восстанавливает свои клетки, если не испытывает избыточной пищевой и токсичной нагрузки. Поэтому диета при болезни печени предусматривает частый прием пищи — до 5 раз в сутки, небольшими порциями. Такой режим не нагружает орган.

Врачи дают и другие рекомендации.

Пища — только теплая. Холодная еда затрудняет отток желчи. Откажитесь от мороженого, замороженных десертов и блюд. Предпочтение белковым продуктам. Основу рациона должны составлять нежирное мясо, творог, рыба. Ограничение жиров, особенно насыщенных. Избегайте жирного мяса, сала, маргарина, жирной рыбы. Сливочное, растительное масло можно употреблять в небольших количествах. Питьевой режим. Пейте как можно больше воды, чтобы очищать кровь от токсинов и улучшить отток желчи. При сопутствующих нарушениях работы сердечно-сосудистой системы суточная норма воды не должна превышать полутора-двух литров. Правильные сладости. Продукты, содержащие глюкозу, полезны для печени. Они помогают восстановлению ее клеток и способствуют поддержанию гликогенового депо. Выбирайте натуральные сладости: мед, варенье, сладкие фрукты, фруктовые соки.

Не все сладости полезны. Некоторые, напротив, вредят. Среди них те, что содержат сахар и жир одновременно: кондитерские изделия с кремом (пирожные, торты), на маргарине (печенье, кексы), сдоба (сладкое тесто).

Диета для печени — вредные и полезные продукты

В списке запрещенных продуктов — алкоголь, копчености, консервы, слишком острая пища и специи (горчица, хрен). Из свежих овощей не рекомендованы редька и редис. При приготовлении пищи следует избегать обжаривания, при котором продукты пропитываются избыточным жиром. Предпочтительны варка, тушение, запекание.

Питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством белковых продуктов, овощей, фруктов, злаков. Также рекомендуется включать в диету при заболевании печени продукты, которые помогают восстанавливать орган.

Кофе

Терапевтическое действие напитка доказано научными исследованиями. Кофеин тормозит разрушение клеток даже при хроническом гепатите и циррозе. В сутки рекомендуется выпивать не менее трех чашек кофе с небольшим количеством сахара или без него.

Зеленый чай

Тоже содержит кофеин, который стимулирует регенерацию гепатоцитов. А также комплекс антиоксидантных веществ из группы галлат-катехинов. Они обладают мощным противовоспалительным и оздоравливающим действием.

Грейпфрут

Цитрусовый плод с горчинкой полезен благодаря нарингину. Это антиоксидантное вещество, которое снижает воспаление гепатоцитов и защищает их от разрушения. Чем больше горчит грейпфрут, тем больше в нем полезных веществ.

Яблоко

Обычные яблоки, доступные круглый год, — любимый печенью продукт. Они богаты пектинами, которые, как губка, поглощают излишки холестерина в кишечнике и выводят их из организма. Яблоки хороши и свежими, с кожурой. И запеченными — после термической обработки они становятся полноценным десертом.

Свекла

Чем темнее овощ, тем больше в нем ценных каротиноидов. Свекла — чемпион по их содержанию. Каротиноиды обладают мощным противовоспалительным действием. А содержание в корнеплоде бетаина (природного стимулятора печени) оказывает на орган выраженное оздоравливающее воздействие. Есть свеклу можно в свежем и запеченном виде. Но наиболее полезен свежий свекольный сок.