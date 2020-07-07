Шукшина ответила на обвинение Алибасова-младшего в попытке отравить его отца

Актриса Ольга Шукшина заявила, что Бари Алибасов-младший в настоящий момент пытается разыграть шоу под названием «Крот-2».

Дочь известной российской актрисы театра и кино Лидии Федосеевой-Шукшиной в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала заявление сына музыканта, композитора и продюсера о том, что Бари Алибасова хотели убить с помощью отравления, а подозрения Алибасова-младшего падают, в частности, на Ольгу Шукшину.

— Ольга, что ответите на эти обвинения?

— Мне надо проконсультироваться со своей командой, с адвокатом, с редакторами. Сегодня у нас запись телепрограммы — она будет в ближайшем эфире. Он же выносит это все [на публику]... Кстати, и у него сегодня тоже будет запись. Я даже удивлена.

В общем, нам надо выработать позицию, потому что не хочется вступать с ним ни в какой диалог. Понимаете, да? Потому что все это не очень здорово выглядит.

— Вы же посмотрели видео, где Бари-младший рассказал некоторые подробности того, что на его отца было совершено покушение и что происходило после этого?

— Я слышала, мне говорили редакторы [телепрограммы], они, видимо, на основе этого и хотят развернуть историю, выстроить передачу.

Я знаю [Бари-младшего] приблизительно как человека. Ну, не близко, конечно, но мне все понятно. Это шоу, которое будет называться «Крот-2».

Вот его задача. У нас-то абсолютно простая юридическая история про квартиру. У нас не шоу, не «постанова», мы не выдумываем никакого сценария. А он, видимо, так выкручивается. Знаете же, что лучшая защита — это нападение? Этих нападений на меня было уже с миллион. Поэтому я, в общем-то, всерьез не воспринимаю. Все рассыпается, даже не поднявшись на сантиметр от земли.

Но, конечно, журналистам все это интересно, хотя, думаю, что уже не настолько. Мы же не звезды, как говорится. Я понимаю, если бы звучали какие-нибудь громкие имена. А мы ведь только представители своих родителей. Он — отца, я — матери. Вот за грань безумия не хотелось бы уходить.

— Запись у вас какой передачи будет? «Пусть говорят»

— Да. Скажу, кстати, что мы сотрудничаем с программой «Пусть говорят» (выходит на Первом канале. — Прим. ФАН), а Алибасов-младший пойдет к Малахову (ведущему ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», которое показывает канал «Россия 1». — Прим. ФАН).

— О, как. Тут еще и битва эфиров, битва каналов! Ольга, скажите в заключение — вы же наверняка все обвинения в свой адрес отвергаете?

— Я даже не знаю, у меня просто челюсть отвисла. Учитывая историю с Михаилом Олеговичем Ефремовым, я боюсь вообще делать какие-то заявления. Ну, не знаю... Просто мир сошел с ума. И что дальше?

— Дальше конец света, наверное, будет.

— Ну, наверное. Давайте ждать тогда.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, почему и куда таинственно исчез его отец ровно месяц назад, причем в день своего рождения (6 июня основателю и руководителю групп «Интеграл» и «На-на» исполнилось 73 года).

Он поведал все подробности того, как было совершено покушение на жизнь Алибасова-старшего. В качестве подозреваемых были названы Ольга Шукшина, а также Валерий Юрин и Андрей Назаров.