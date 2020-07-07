Карасев: Киев отверг ультиматум России и нацелился на войну в Донбассе

Россия, Франция и Германия должны силой принудить Украину к миру в Донбассе. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Карасев, комментируя отвергнутый Киевом ультиматум Москвы.

Ультиматум России

Россия на встрече советников лидеров государств «нормандского формата» 3 июля в Берлине не ставила ультиматумов Украине, а украинская делегация вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть никаких «особых статусов». Об это заявил вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.

«Ультиматумов не было. Обсуждение и вопросы, а как вы планируете выполнять пункт 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, где речь идет о принятии ряда законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять», — заявил он.

Киев нацелился на войну

Владимир Карасев считает, что Киев отверг ультиматум России и нацелился на войну в Донбассе. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании сравнять с землей Донбасс вместе с жителями. Именно поэтому украинские представители во время переговоров по мирному урегулированию «валяют дурака», придумывают массу причин и поводов для увеличения времени на подготовку к масштабному наступлению в Донбассе.

«ВСУ подтянули на линию разграничения бронетехнику, артиллерию. Украинские военные подразделения зашли в серую зону. Обстрелы не прекращаются. Гибнут мирные жители. И все это при молчаливом согласии представителей ОБСЕ. Официальный Киев хочет устроить республикам Донбасса «хорватский сценарий» и активно к этому сценарию готовится. Россия и Европа использовали все попытки решить конфликт без активных боевых действий», — пояснил Владимир Карасев.

По его мнению, самым оптимальным решением в сложившейся ситуации будет совместное заявление представителей Франции, Германии и России о срыве Украиной Минских соглашений. Кроме того, нужно принять решение о принуждении Киева к миру силовым сценарием.

«Нацисты пришли к власти на Украине через кровь. Разговаривать с ними можно только силой. По мирному они не уйдут и продолжат убивать население Донбасса», — уверен Владимир Карасев.

С Киева придется строго спрашивать

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что заявление об ультиматуме — это был очередной вброс от немецкой прессы, которая «слышала звон». Просто в очередной раз российская сторона настоятельно попросила Украину к заседанию контактной группы отчитаться по поводу выполнения Киевом условий Минского соглашения.

«Поскольку заседание группы намечено на 7 июля, немецкие журналисты расценили это как «ультиматум». Такими «ультиматумами» устлан весь минский процесс. И удивительно, что на этот раз данный слух сопровождался столь нервной реакцией и всеобщим возбуждением... Но рано или поздно все равно придется более строго спрашивать с Киева по поводу невыполнения им «Минска-2». И я считаю, надо делать это более жестко, более открыто, постоянно указывая миру на конкретные факты отказа Украины следовать путем мирного урегулирования конфликта», — добавил Владимир Корнилов.

Кровавая бойня

Как считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, заявление Резникова — мантра, которая уже использовалась украинскими властями. Но дальше разговоров дело не пошло при Петре Порошенко, не пойдет и при Зеленском.

«Этого не хочет само ОБСЕ, иначе бы европейцы с удовольствием повторили опыт своего участия в Боснии и Афганистане на территории Донбасса. Подобного сценария не допустят и руководители республик. Это противоречит здравому смыслу и реально может начать кровавую бойню», — заключил Антон Бредихин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.