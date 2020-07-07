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Психолог рассказала о последствиях развода Прилучного и Муцениеце для их детей

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Психолог рассказала о последствиях развода Прилучного и Муцениеце для их детей

Москва, 7 июля. Психолог Анна Завгороднева допустила, что дети популярных актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного будут травмированы из-за развода родителей. 

Эксперт отметила, что звездная пара приняла решение о разводе не в один день, поэтому можно с уверенностью сказать, что дети видели, как в последнее время складывались отношения между родителями. Психолог подчеркнула, что развод мамы и папы — травматичная ситуация для детей. По ее словам, расставание родителей можно назвать даже главным страхом чад. 

«В любом случае травма будет», — сказала Завгороднева в комментарии Teleprogramma.pro, говоря о последствиях развода для детей и знакомстве с «новой мамы».

Говоря о новых партнерах родителей, психолог указала, что детей нужно постепенно знакомить с возлюбленными папы и мамы. При этом не исключено, что дети будут агрессивно реагировать на новые отношения родителей, поскольку они все равно мечтают о воссоединении семьи.  По ее словам, знакомство детей и новых спутников родителей должно происходить на нейтральной территории. 

Психолог рассказала о последствиях развода Прилучного и Муцениеце для их детей

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе зимой. Однако мирно разойтись у, казалось бы, идеальной пары не получилось — актриса пожаловалась на пьянство супруга и избиение. Летом пару официально развели. 

Недавно в Сети появились фотографии Прилучного с звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Поклонники предположили, что знаменитость закрутил новый роман. Еще больше шокировал интернет-пользователей совместный отдых звезд и детей Прилучного в Крыму. 

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Источник: Teleprogramma.pro
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