Экс-бойфренд Агузаровой раскрыл причину расставания с ней

Москва, 7 июля. Певица Жанна Агузарова уже десятки лет считается эпатажной и просто необычной звездой. Первый парень будущей исполнительницы Сергей Ильинов рассказал о ее характере и причине расставания.

По словам одноклассников Агузаровой, она точно считала Сергея первым парнем, чувства к нему были гораздо сильнее, чем у бойфренда к ней. Они гуляли вместе, когда ей было 13 лет.

Знакомство было незатейливым: собирались компаниями, гуляли по мосту, ходили в рощу, жгли костры и играли «в бутылочку».

В итоге отношения не сложились по причине сильно разных характеров, считает Ильинов. Отмечая ее иногда буйный нрав, он подчеркивал, что было сложно справиться с подругой. Девочка могла не выдержать и начать драку даже с парнем. Он констатировал, что и чувств сильных ней не испытывал, да и подчиняться не мог.

«Только вот чувств у меня не было к Жанке, не сошлись мы с ней характерами — не такой я мужик, чтоб подчиняться. Она девчонка неуступчивая, с характером: ее толкнет, ущипнет кто-то из парней — так она сразу в драку. Будет до конца на своем стоять, пусть даже и проиграет. Теперь мне старые знакомые говорят: мог бы жениться, был бы королем сейчас. Да ну, ребят, это не мой тип женщины», — рассказал Ильинов.

Напомним, что в феврале вышла передача с участием Агузаровой. Своим внешним видом она шокировала публику. Стиль одежды аудиторию не удивил, а вот «натянутое» лицо испугало.