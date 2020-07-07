Жуков рассказал о покушении на него безумной фанатки

Москва, 7 июля. Российский певец и солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о происшествии, которое чуть было не стоило ему и другим участникам коллектива жизни. Одна из поклонниц пыталась убить музыкантов с помощью отравленных сладостей.

По словам жертвы покушения, однажды незнакомая девушка угостила его и других участников группы «персиками» со сгущенным молоком внутри. Это сладость из теста, которая также красится и обваливается в сахаре.

Фанатка передала записку и сказала, что приготовила угощение самостоятельно. Ничего не заподозрившие музыканты готовы были выпить чаю с выпечкой, однако от смерти их уберегла счастливая случайность. Сергей Жуков решил сходить в душ, пока закипает чайник, и взять с собой записку от поклонницы.

«И там написано: «Сережа, пока ты будешь читать это письмо, яд будет уже идти по твоему телу и кровь медленно…» — рассказал артист в программе «Судьба человека» об инциденте с безумной фанаткой.

После прочтения он выбежал из ванной и спросил, ел ли кто-нибудь отравленные персики. Как оказалось, все ждали его и еще не притронулись к угощению.

Однако это далеко не единственный случай, когда женщины покушались на здоровье исполнителя. Также певец рассказал про случай, когда на выступлении фанатка лезвием порезала ему ладонь. Жуков, как обычно, протягивал руки зрителям во время выступлений, и в определенный момент почувствовал боль. Одна из зрительниц вытерла кровь, собрала платок с собой и убежала. По мнению музыканта, девушка решила таким образом его приворожить.

На данный момент жизни и здоровью Жукова ничего не угрожает, так как количество безумных фанаток звезды в последнее время явно уменьшилось. Однако это нельзя с уверенностью сказать о Геннадии Хазанове, который недавно был доставлен на скорой помощи в больницу. Недавно стали известны подробности о его текущем состоянии.