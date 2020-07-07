Телеведущий Беляев откровенно рассказал о своей борьбе с раком

Москва, 7 июля. Российский географ-гидролог и телеведущий канала НТВ Александр Беляев рассказал об экстренной помощи врачей в «тяжелой кровавой эпопее». Он сообщил, что болеет раком прямой кишки.

В мае 2020 года средства массовой информации писали, что телеведущий прошел успешную операцию по удалению абсцесса. Позже Беляеву снова потребовалась помощь медиков. Как уточнил мужчина, на этот раз он действительно испугался. По словам Беляева, у него резко поднялся уровень сахара, пришлось вызывать медиков.

«Я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль», — объяснил он.

Как пишет «Стархит», телеведущий отметил, что перенес операцию, которая длилась девять часов. Сейчас он дома, за городом: отдыхает и дышит свежим воздухом.

Напомним, Беляев сообщал, что у него возникло расстройство нервной системы, в результате чего были нарушены координация движений и речь. По словам телеведущего, за последние несколько лет он потерял мать и супругу Нину, которая скончалась в 2017 году от лейкемии. Ведущий призвал внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить медицинское обследование.

Также Александр Беляев рассказывал о том, как борется с раком. За короткий период онкологические болезни унесли жизни его близких людей — матери и супруги. Он борется с болезнью уже шесть лет, перенес за это время несколько операций. По словам ведущего, после первой операции он похудел на 15 килограммов.