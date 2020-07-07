На Украине опровергли заявления об «ультиматумах» России по Донбассу

Москва, 7 июля. Вице-премьер Украины Алексей Резников сообщил, что российские представители на встрече в Берлине не выдвигали Украине ультиматумов по закреплению особого статуса Донбасса в конституции страны.

«Никаких ультиматумов на протяжении 12 часов я лично не слышал и не увидел», — высказался Резников о ситуации с «ультиматумами» России по Донбассу.

Резников добавил, что все заявления об ультиматумах являются фейком. По его словам, во время встречи в Берлине, которая прошла 3 июля, обсуждались вопросы, касающиеся пункта Минских соглашений, «где идет речь о правовых аспектах урегулирования конфликта, о ряде законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять».

«Вопрос нам задавали, когда вы планируете продемонстрировать проект закона о внесении изменений в конституцию по децентрализации. Мы в который раз объяснили что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может», — подчеркнул Алексей Резников.

Он также прокомментировал результаты встречи политсоветников. Вице-премьер Украины обратил внимание на то, что «договоренностей не было достигнуто, но есть сближение позиций». По его словам, новая встреча может пройти уже в августе.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, зачем Париж и Берлин призывают Киев к компромиссу по Донбассу.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев объявил о проведении так называемой «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются Киевом.