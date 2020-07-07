Хазин предупредил о серьезных проблемах для экономики России из-за «либеральных методов»

Денежная помощь от государства сможет частично компенсировать финансовые потери, которые понесли граждане России от эпидемии COVID-19. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил академик Международной Академии Менеджмента и член Высшего совета Международного евразийского движения Михаил Хазин.

Так собеседник ФАН прокомментировал опрос среди населения РФ, проведенный страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». Согласно ему, доля россиян, имеющих доход менее 15 тысяч рублей, за время пандемии коронавируса выросла с 38,1% до 44,6%. Также увеличилось количество людей, живущих на сумму менее 5 тысяч рублей.

«Ухудшение уровня жизни населения было вполне ожидаемо в силу очевидных причин, — сказал Хазин. — Станет ли она лучше в ближайшее время? Что ж, после резкого спада экономики всегда отмечается некий восстановительный рост, но, конечно же, он не приблизится к докризисному уровню. Поэтому количество бедных людей будет расти».

Академик напомнил, что в нашей стране 60% людей не имеют сбережений, полностью живя на зарплату.

«Так что могу сказать, что приведенные в опросе данные в некоторых аспектах даже слишком оптимистичны, — добавил эксперт. — Ну а дальше, соответственно, либо мы будем менять экономическую политику, отказываясь от либеральных методов в ней, либо нас всех ждут гораздо более серьезные проблемы».

При этом собеседник ФАН двояко оценил оказываемую экономике и населению государственную поддержку.

«Как показывает практика, те средства, что президент выделил непосредственно семьям с детьми, приходят по адресу, — заявил Хазин. — Однако когда за распределение ресурсов берется правительство, то они отправляются уже не гражданам, а в особняки на разных местных Рублевках, оказываясь в руках у чиновников. Как так происходит? Не могу этого понять».

Также, согласно опросу «Росгосстрах жизнь», больше половины его респондентов (50,3%) заявили, что их благосостояние из-за пандемии не снизилось. По мнению академика, секрет стабильности положения этих людей связан с тем, что они заняты на государственной службе и работают в госкорпорациях.