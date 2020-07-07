Жительница Индии сбросила 21 килограмм и поделилась секретом

Ченнаи, 7 июля. Женщина из индийского города Ченнаи стала местной знаменитостью. Айсварья Пандьиян за 10 месяцев избавилась от 21 кг веса, не посещая фитнес-клуб и не придерживаясь жесткой диеты. Своим секретом она поделилась с общественностью.

Она рассказала, что ранее весила 71 кг при росте около 162 см. Девушка сидела на разных диетах, но попытки похудеть не увенчались успехом. Айсварья Пандьиян с горечью осознавала, что любимая одежда уже не подходит ей.

Девушка подчеркнула, что ситуация стала меняться к лучшему после того, как она стала последовательницей периодического голодания. Его суть заключается в том, что в один день человек питается как обычно, а на другой — либо не ест, либо принимает малый объем пищи.

Пандьиян отметила, что для нее подходящий способ похудеть еще и заключался в том, чтобы ему можно было следовать в течение долгого периода. Как таковой диеты она не придерживалась, но учитывала баланс белков и жиров в рационе.

Она обратила внимание, что спортзалы не посещала, делала несколько физических упражнений дома, совершала прогулки.

Что касается мотивации, то девушку поддерживали ее друзья и семья. Как только она увидела первый результат, это для нее стало самым главным стимулом продолжать следовать своей методике.

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